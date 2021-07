Handball: Deutschland vs. Brasilien bei Olympia 2021 live im TV, Livestream und Liveticker

Bei den Olympischen Spielen treffen die deutschen Handballer im letzten Gruppenspiel auf Brasilien. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Handball: Deutschland vs. Brasilien bei Olympia 2021 - Datum, Zeit, Ort, Infos

Letztes Gruppenspiel für Deutschland beim olympischen Handballturnier! Am Sonntag, 1. August, trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason auf Brasilien. Die Partie beginnt im Kokuritsu Yoyogi Kyōgijō in Tokio um 12.30 Uhr.

Brasilien gewann sein vorletztes Gruppenspiel gegen Argentinien und hat den Einzug in die Runde der letzten Acht noch selbst in der Hand.

Handball: Deutschland vs. Brasilien bei Olympia 2021 live im TV und Livestream

Deutschland gegen Brasilien wird live im Free-TV und im Livestream übertragen. Von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF ist am Sonntag das ZDF mit der Liveberichterstattung im Free-TV an der Reihe. Auch bei Eurosport könnt Ihr das letzte Gruppenspiel des DHB-Teams live verfolgen. Bei beiden Sendern kann es aber vorkommen, dass wegen anderer zeitgleich stattfindender Wettbewerbe das Spiel nicht in voller Länge gezeigt wird.

Ihr wollt Deutschland gegen Brasilien ohne Unterbrechung sehen? Das ist auf jeden Fall im Livestream möglich. Das ZDF bietet das Spiel als kostenlosen Einzelstream in der ZDFMediathek an. Den ebenfalls kostenlosen Livestream von Eurosport findet Ihr auf der Seite des Streamingdienstes Joyn.

Dank einer Kooperation mit Eurosport ist dessen Olympia-Übertragung auf den Sendern Eurosport1 und Eurosport2 auch auf DAZN zu sehen.

© getty Deutschland (Bild: Johannes Golla) trifft im letzten Gruppenspiel auf Brasilien.

Handball: Deutschland vs. Brasilien bei Olympia 2021 im Liveticker

SPOX versorgt Euch auch am Sonntag mit einem alle Wettbewerbe umfassenden Liveticker. In diesem erfahrt Ihr auch, wie sich die deutschen Handballer gegen Brasilien schlagen.

Hier geht's zum Tagesticker der Olympischen Spiele vom 1. August.

Handball: Der komplette Spielplan in der Gruppe A

Datum Uhrzeit (MEZ) Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2 24. Juli 2.00 Uhr Norwegen 27:24 Brasilien 24. Juli 4.00 Uhr Frankreich 33:27 Argentinien 24. Juli 9.15 Uhr Deutschland 27:28 Spanien 26. Juli 2.00 Uhr Brasilien 29:34 Frankreich 26. Juli 4.00 Uhr Argentinien 25:33 Deutschland 26. Juli 9.15 Uhr Spanien 28:27 Norwegen 28. Juli 9.15 Uhr Norwegen 27:23 Argentinien 28. Juli 12.30 Uhr Brasilien 25:32 Spanien 28. Juli 14.30 Uhr Frankreich 30:29 Deutschland 30. Juli 2.00 Uhr Argentinien 23:25 Brasilien 30. Juli 7.15 Uhr Frankreich -:- Spanien 30. Juli 14.30 Uhr Deutschland -:- Norwegen 1. August 7.15 Uhr Spanien -:- Argentinien 1. August 9.15 Uhr Norwegen -:- Frankreich 1. August 12.30 Uhr Deutschland -:- Brasilien

Handball: Deutschlands Gruppe A im Überblick