Olympia - Bronze-Held Sideris Tasiadis exklusiv: "Ich habe Ricarda Funk runtergebrüllt"

Sideris Tasiadis hat am Montag bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronzemedaille im Kanu-Slalom gewonnen. Bei SPOX sprach der 31-Jährige über die Feierlichkeiten, den Gold-Coup von Ricarda Funk und den Empfang im Olympischen Dorf.

"Unter den deutschen Athleten war ich der Held. Als ich zurück ins Olympische Dorf gekommen bin, standen viele draußen und haben mir applaudiert", sagte der Augsburger im Gespräch mit SPOX. "Die haben einfach meine Medaille gewürdigt. Gemeinsam haben wir dann nochmal meinen Lauf angeschaut. Das war ein ganz tolles Erlebnis, das sich in meinen Kopf eingebrannt hat."

Große Feierlichkeiten waren aufgrund der Coronasituation allerdings nicht möglich. "Das Kanu-Slalom-Team hat untereinander mit einem Glas Prosecco angestoßen. Das war es dann auch schon. Viel mehr geht wegen Corona auch nicht. Wir dürfen ja nicht raus aus dem Dorf."

Sein Erfolg bei den Olympischen Spielen 2012 in London, als er Silber gewann, hat ihm dabei geholfen, mit der Situation umzugehen. "Es gab natürlich einen Riesentrubel, aber ich habe es schon einmal mitgemacht und da wusste ich, was alles auf mich zukommt. Nach dem Wettkampf wurde ich hin- und hergefahren, weil jeder einen O-Ton von mir haben wollte."

Als Athlet mache man das aber "gerne, weil man eine Medaille gewonnen hat und das mit allen teilen will." Kurz nach Mitternacht war alles vorbei: "Ich bin einfach nur müde ins Bett gefallen und konnte saugut schlafen."

Tasiadis: "Olympisches Flair kommt dennoch auf"

Die "Geisterspiele" in Tokio sind mit Olympia in London und in Rio de Janeiro nicht wirklich zu vergleichen, erklärte er: "Es fühlt sich nicht gleich an, aber es ist immer noch etwas Besonderes. Wir alle haben lange darauf hingearbeitet. Obwohl keine Zuschauer zugelassen sind, kommt dennoch das olympische Flair auf. Jeder freut sich, wenn er mit Edelmetall nach Hause gehen darf."

Einen Tag nach seinem Erfolg konnte das Slalom-Team gleich noch einmal jubeln: Ricarda Funk holte sogar die Goldmedaille. "Das Halbfinale habe ich leider verpasst, weil ich eine Pressekonferenz geben musste. Das mache ich ja auch gerne, wenn man gestern der einzige Athlet war, der eine Medaille geholt hat. Beim Finallauf war ich vor Ort und bin natürlich mitgelaufen", so Tasiadis. "Ich habe sie runtergebrüllt und gehofft, dass sie es schafft. Sie hat so lange darauf hingearbeitet, dass sie mal bei Olympia an den Start gehen darf."

Für den Bronzemedaillengewinner ist das Abenteuer Olympia bereits am Mittwoch wieder vorbei. "Nach einem Wettkampf darf man nur 48 Stunden in Tokio bleiben, daher geht es zurück. Es ist schade, aber so ist es halt. Man muss die Regeln befolgen, damit die Spiele stattfinden können."

Sideris Tasiadis: Erfolge in der Übersicht