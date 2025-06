Im BBL-Finale treffen Ratiopharm Ulm und der FC Bayern aufeinander. SPOX zeigt Euch, wo Ihr Spiel 2 heute live verfolgen könnt.

Der FC Bayern München sicherte sich das erste Spiel der BBL-Finals um die deutsche Meisterschaft mit einem klaren 82:66 Sieg zu Hause. Spiel 2 findet am heutigen Mittwoch, den 18. Juni, jedoch in der Ratiopharm Arena in Ulm statt. Los geht es um 20 Uhr.

