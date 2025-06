Kann Tyrese Haliburton in Spiel 3 der NBA Finals spielen? Neuestes Update lässt Indiana Pacers hoffen

Die Indiana Pacers dürfen auf einen Einsatz von Tyrese Haliburton in Spiel 3 der NBA Finals hoffen.

Haliburton hatte in Spiel 2 Mühe, den Beitrag zu leisten, den Indiana von ihm erwartet hatte.

Nach der Pressekonferenz nach dem Spiel wurde Haliburton beim Verlassen des Raumes deutlich hinkend gesehen, was Fragen zu seinem Gesundheitszustand aufkommen ließ.

Da es sich um die NBA-Finals handelt, spielen die Spieler in der Regel trotz kleinerer Probleme weiter, ohne diese zu erwähnen - aber es gab nun einige Antworten zum Zustand des Stars.

Wird Tyrese Haliburton in Spiel 3 spielen?

Shams Charania von ESPN war am Dienstagnachmittag in der Pat McAfee Show und gab einige Updates zum Franchise-Guard der Pacers.

Shams berichtete, dass Haliburton mit starken Schmerzen zu kämpfen hat, aber am Dienstag das Training absolviert hat und voraussichtlich am Mittwoch in Spiel 3 spielen wird. Haliburtons Gesundheit ist der Schlüssel zum Erfolg von Indiana.

Während die Serie für Spiel 3 nach Indiana kommt, stehen die Pacers vor einem entscheidenden Spiel vor heimischer Kulisse. Ihre Reaktion in Spiel 2, nachdem sie Spiel 1 knapp gewonnen hatten, war sicherlich nicht das, was man sich im Vorfeld erhofft hatte.

Die Oklahoma City Thunder haben sich derweil ganz klar vorgenommen, im schlechtesten Fall mit einem 2:2 in der Serie für Spiel 5 wieder nach Hause zurückzukehren.