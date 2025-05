Stephen Curry und Co. durften in der Nacht auf Samstag noch nicht feiern. Die Rockets ärgern die Warriors weiter.

Die Houston Rockets haben in der ersten Runde der NBA-Playoffs ein siebtes und entscheidendes Spiel erzwungen. Durch einen 115:107-Sieg bei den Golden State Warriors in der Nacht auf Samstag glichen die Rockets in der Serie zum 3:3 aus.