Der FC Bayern muss auf der Jagd nach dem nächsten Meistertitel und auch noch Monate nach den Playoffs auf einen zentralen Spieler verzichten.

Bayern München muss wie erwartet monatelang auf Elias Harris verzichten. Wie die Münchner am Freitag mitteilten, zog sich der 35-Jährige am vergangenen Mittwoch im zweiten Halbfinalspiel der Bundesliga-Play-offs bei den MLP Academics Heidelberg (90:61) einen Sehnenriss am linken Knie zu. Harris wurde am Donnerstag erfolgreich operiert.