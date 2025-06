NBA-Insider Shams Charania antwortet auf vermeintliche Stichelei von Bucks-Star Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo ist offenbar nicht immer einverstanden mit der Berichterstattung von Shams Charania. Böses Blut gibt es aber nicht.

NBA-Insider Shams Charania von ESPN hat auf einen Tweet von Milwaukee-Bucks-Superstar Giannis Antetokounmpo reagiert, der sich offenbar auf Charanias jüngste Berichterstattung über den ehemaligen MVP bezog.

Antetokounmpo – einer der meistdiskutierten Transferkandidaten der Liga – twitterte am Mittwoch: "Vermisst noch jemand Woj?" Damit spielte er auf den ehemaligen ESPN-NBA-Insider Adrian Wojnarowski an.

Der Tweet kann als Seitenhieb gegen Charania verstanden werden. Jener hatte in der Pat McAfee Show angedeutet, dass Antetokounmpo hinsichtlich seiner Zukunft pokert und offen für andere Optionen sein könnte. Antetokounmpo hat noch nicht bekannt gegeben, ob er einen Trade beantragen oder eine 13. Saison für Milwaukee spielen wird.

Charania war am Freitag indes erneut in der Pat McAfee Show zu Gast und wurde zu Antetokounmpos vermeintlicher Stichelei auf X befragt. Charania verteidigte sich und seine Berichterstattung und wies gleichzeitig Gerüchte über einen Streit mit Antetokounmpo zurück.

"Ich bin fest davon überzeugt, dass zwischen mir und Giannis alles in Ordnung ist", sagte er. "Ich habe den Tweet gesehen und möchte sagen, dass wir alle in der Branche Wojnarowski wirklich vermissen ... Letztendlich vertraue ich meiner Berichterstattung sehr."

Der 30-jährige Antetokounmpo hat eine weitere spektakuläre Saison hinter sich, in der er durchschnittlich 30,4 Punkte, 11,9 Rebounds und 6,5 Assists pro Spiel auflegte und zum neunten Mal in Folge zum All-Star und ins All-NBA gewählt wurde. Ob in Milwaukee oder anderswo, Antetokounmpo dürfte auch kommende Spielzeit wieder zu den Attraktionen der Liga gehören.