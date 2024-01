Skispringen: 41 Zentimeter fehlen Andreas Wellinger auf Medaille bei WM am Kulm

Andreas Wellinger fehlen nach dem ersten Tag der Skiflug-WM nur 41 Zentimeter zur Medaille. Die Führung übernahm der Slowene Timi Zajc.

Andreas Wellinger flog und flog, er kämpfte um jeden Meter, am Ende fehlte nur eine Winzigkeit: Nach dem ersten Tag der Skiflug-WM am Kulm hat der Mitfavorit aus Ruhpolding als Vierter eine Medaille noch im Blick. Das insgeheim erhoffte Gold machen aber wohl der führende Slowene Timi Zajc und der Österreicher Stefan Kraft unter sich aus.

"Es fehlt nicht viel, es ist echt nah dran. Leider war es heute nicht die ganz feine Klinge, aber ich habe es in der Hand", sagte Wellinger im ZDF. Der Weltcup-Gesamtzweite segelte in den ersten beiden von vier Durchgängen am Kulm auf 222,0 und 218,5 m. Dem 28-Jährigen fehlen zur Halbzeit nur 0,5 Punkte oder umgerechnet 41 Zentimeter zum Podest.

Umgerechnet zehn Meter Hinter Zajc, der mit 228,5 und 227,0 m das Maß aller Dinge war, liegt der im Gesamtweltcup führende Weltrekordler Kraft, Johann Andre Forfang aus Norwegen folgt weitere drei Meter zurück. Gut für Wellinger: Der Slowene Lovro Kos weist als Fünfter bereits einen deutlichen Rückstand auf.