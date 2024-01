Skiflug WM heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 1. und 2. Skispringen in Tauplitz im TV und Livestream?

Im Rahmen der Skiflug WM in Bad Mitterndorf/Tauplitz steht am heutigen Freitag, den 26. Januar, der 1. und 2. Wertungsdurchgang auf dem Programm. Um 14.00 Uhr beginnt der Wettkampf auf der Skiflugschanze am Kulm.

Zu den großen Favoriten zählen am heutigen Tag Andreas Wellinger, Stefan Kraft und der Japaner Ryoyu Kobayashi. Kobayashi und Wellinger machten in dieser Saison schon die Vierschanzentournee unter sich aus, Österreicher Stefan Kraft wurde bei der Tournee Dritter.

Und auch bei der Polish Tour, die am vergangenen Sonntag zu Ende ging, waren Kraft und Wellinger ganz vorne mit dabei. Die beiden landeten in Zakopane auf den Plätzen eins und zwei. Wer verschafft sich heute die beste Ausgangslage für die beiden finalen Durchgänge am morgigen Tag am Kulm?