Skiflug WM heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Qualifikation für das Skispringen in Tauplitz im TV und Livestream?

Am heutigen Donnerstag, den 25. Januar, steht für die Skispringer die Qualifikation im Rahmen der Skiflug WM in Bad Mitterndorf an. Der Wettkampf beginnt auf der Skiflugschanze am Kulm um 14.00 Uhr.

Andreas Wellinger ist bereit für die Skiflug WM in Bad Mitterndorf am Kulm. Die Polish Tour in Zakopane beendete der Deutsche am vergangenen Sonntag als Zweiter. Wellinger befindet sich also auch nach der Vierschanzentournee in starker Form. Wie läuft es heute für die DSV-Adler rund um Andreas Wellinger?

Die Polish Tour in Zakopane gewann hingegen Stefan Kraft. Der Österreicher ist aktuell der Mann, den es zu schlagen gilt, denn auch den Gesamtweltcup führt Kraft vor Andreas Wellinger und Ryoyu Kobayashi an.