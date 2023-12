Biathlon: Sprint der Herren in Lenzerheide heute im Liveticker

© getty

Biathlon: Sprint der Herren in Lenzerheide heute im TV und Livestream

Zwei Möglichkeiten, den Sprint zu sehen, bieten sich im Free-TV an: ZDF und Eurosport. Beide sind auch im Livestream dabei, das ZDF gratis via zdf.de, Eurosport kostenpflichtig via discovery+ und DAZN. Bei DAZN ist es vollkommen egal, welches der drei Abo-Pakete (DAZN World, DAZN Super Sports und DAZN Unlimited) Ihr besitzt - Eurosport ist mit allen zugänglich.

Biathlon: Der Stand im Weltcup der Herren