Für die Frauen steht heute in St. Moritz der Super G auf dem Programm. Wo Ihr das Ski-alpin-Rennen live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Freitag, den 8. Dezember, geht für die Frauen die Ski-alpin-Saison mit dem Super G in St. Moritz weiter. Der Start des Rennens in der Schweiz ist für 10.30 Uhr angesetzt.

Als eine der großen Favoritinnen geht heute Mikaela Shiffrin ins Rennen. Die US-Amerikanerin konnte in der vergangenen Saison der Super G in St. Moritz für sich entscheiden. Zu den Favoritinnen zählen zudem die Lokalmatadorin Lara Gut-Berahmi und Federica Brignone, welche die vergangenen beiden Weltcup-Rennen gewann.

Den Super G der Frauen in St. Moritz könnt Ihr heute live und in voller Länge im Free-TV verfolgen. Zum einen zeigt die ARD das Rennen live ab 10.25 Uhr im TV oder im kostenlosen Livestream in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

Eurosport 1 überträgt das Ski-alpin-Rennen ebenfalls live im Free-TV. Der Sportsender startet mit seiner Übertragung um 10.15 Uhr. Den kostenpflichtigen Livestream von Eurosport könnt Ihr alternativ auf discovery+ verfolgen.

Das Super-G-Rennen in St. Moritz zeigt am heutigen Tag zudem DAZN im Livestream. Als DAZN-Kunden könnt Ihr ab 10.15 Uhr die Übertragung von Eurosport live und in voller Länge sehen. Ein Abo kostet bei DAZN zwischen 9,99 Euro und 44,99 Euro im Monat. Hier findet Ihr alle Informationen zu den verschiedenen DAZN-Abos. Den Livestream von DAZN findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser oder in der DAZN-App.

Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Super G der Frauen in St. Moritz im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt das gesamte Super-G-Rennen der Frauen in St. Moritz für Euch im Liveticker. Hier verpasst Ihr keine Sekunde des Spektakels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

