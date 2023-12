In Gröden wird der nächste Versuch gewagt, eine Abfahrt der Herren zu veranstalten. SPOX verrät, wie Ihr das Rennen heute live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt.

Eigentlich hätten bis zu diesem Zeitpunkt in der Ski-alpin-Saison bereits vier Herren-Abfahrten absolviert sein müssen. Tatsächlich konnte jedoch noch keine einzige davon bestritten werden, sowohl die beiden geplanten Rennen in Zermatt/Cervinia als auch die Abfahrten in Beaver Creek mussten witterungsbedingt abgesagt werden.

Am heutigen Donnerstag (14. Dezember) soll es nun endlich klappen. Im italienischen Gröden ist erneut eine Abfahrt geplant, sie soll um 11.45 Uhr losgehen.

Ski alpin: Das Programm der Herren in Gröden

Datum Disziplin Uhrzeit 14.11. Abfahrt 11.45 Uhr 15.11. Super-G 11.45 Uhr 16.11. Abfahrt 11.45 Uhr

Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Abfahrt der Herren in Gröden im TV und Livestream?

Die Abfahrt könnt Ihr im Free-TV bei Eurosport 1 verfolgen. Die Übertragung zum Speedrennen startet um 11.30 Uhr, eine Viertelstunde vor Rennstart also.

Darüber hinaus werden auch zahlreiche Livestreams zur Abfahrt angeboten. Kostenlos ist dabei jedoch nur der Stream bei zdf.de. Für die Übertragungen bei discovery+ und DAZN muss man hingegen bezahlen. DAZN bietet dank einer Kooperation mit Eurosport beide Sender (Eurosport 1 und Eurosport 2) pausenlos an und verlangt dafür ein Abonnement. In diesem Fall ermöglichen alle drei Abo-Pakete den Zugang zu den Eurosportsendern: DAZN World, DAZN Super Sports und DAZN Unlimited.

Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Abfahrt der Herren in Gröden im TV und Livestream? Liveticker zum Rennen

Wir bei SPOX beschreiben das Geschehen auf der Piste für Euch live mit. Damit geht Euch nichts Wichtiges durch die Lappen.

Hier geht es zum Liveticker der Abfahrt der Herren in Gröden.

Ski alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Abfahrt der Herren in Gröden im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Weltcup : Abfahrt der Herren in Gröden (Italien)

: Abfahrt der Herren in Gröden (Italien) Datum : 14. Dezember

: 14. Dezember Uhrzeit : 11.45 Uhr

: 11.45 Uhr TV : Eurosport 1

: Livestream : discovery+, DAZN, zdf. de

: Liveticker: SPOX

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Herren