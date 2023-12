In Lenzerheide finden heute gleich zwei Verfolgungen statt - sowohl die Frauen als auch die Herren sind im Einsatz. Wie Ihr die Rennen live im Free-TV und Livestream sehen könnt, wird hier erklärt.

Nachdem gestern nur die Männer in Lenzerheide um Punkte für den Biathlon-Weltcup kämpften, sind am heutigen Samstag, den 16. Dezember, sowohl die Männer als auch die Frauen im schweizerischen Lenzerheide gefragt. Auf dem Plan stehen zwei Verfolgungen. Die Frauen sind um 12.45 Uhr an der Reihe, ehe das Herren-Rennen um 14.40 Uhr losgeht.

Biathlon: Der Weltcup in Lenzerheide

Datum Start Disziplin 14.12.2023 (Do) 14:15 Sprint Frauen 7,5 km 15.12.2023 (Fr) 14:15 Sprint Männer 10 km 16.12.2023 (Sa) 12:45 Verfolgung Frauen 10 km 16.12.2023 (Sa) 14:40 Verfolgung Männer 12,5 km 17.12.2023 (So) 12:30 Massenstart Frauen 12,5 km 17.12.2023 (So) 14:45 Massenstart Männer 15 km

Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Verfolgung der Frauen und Herren in Lenzerheide im TV und Livestream?

Wer zu beiden Rennen im Free-TV nach Übertragungen sucht, wird sie auch finden. Das ZDF überträgt beide Rennen - die Frauen-Verfolgung ab 12.40 Uhr, die Herren-Verfolgung ab 14.30 Uhr. Auch Eurosport ist im Free-TV zur Stelle, jedoch nur wenn es um das Rennen der Herren geht. Das Spektakel der Frauen läuft dagegen im Pay-TV bei Eurosport 2.

Weiters werden auch einige Livestreams zum heutigen Wettkampftag zur Verfügung gestellt. Wieder ist das ZDF einer von mehreren richtigen Ansprechpartnern. Bei zdf.de lassen sich beide Rennen gratis aufrufen. Kostenpflichtig sind dagegen die Livestreams bei discovery+ und DAZN.

In Bezug auf DAZN wird eines von drei Abo-Paketen benötigt, zur Auswahl stehen: DAZN World, DAZN Super Sports und DAZN Unlimited.

Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Verfolgung der Frauen und Herren in Lenzerheide im TV und Livestream? Liveticker zu den Rennen

Darüber hinaus könnt Ihr beide Verfolgungen auch im Liveticker mitverfolgen. Damit verpasst Ihr nichts Wichtiges.

Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Verfolgung der Frauen und Herren in Lenzerheide im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Weltcup : 10 km Verfolgung der Frauen in Lenzerheide (Schweiz)

: 10 km Verfolgung der Frauen in Lenzerheide (Schweiz) Datum : 16. Dezember

: 16. Dezember Uhrzeit : 12.45 Uhr

: 12.45 Uhr TV : Eurosport 1, ZDF

: Livestream : discovery+, DAZN, zdf.de

: Liveticker: SPOX

Weltcup : 12,5 km Verfolgung der Herren in Lenzerheide (Schweiz)

: 12,5 km Verfolgung der Herren in Lenzerheide (Schweiz) Datum : 16. Dezember

: 16. Dezember Uhrzeit : 14.40 Uhr

: 14.40 Uhr TV : Eurosport 1, ZDF

: Livestream : discovery+, DAZN, zdf.de

: Liveticker: SPOX

Biathlon: Der Stand im Weltcup der Herren

Rang Name Punkte 1 Tarjei Bø 317 2 Johannes Thingnes Bø 304 3 Sebastian Samuelsson 281 4 Philipp Nawrath 263 5 Johannes Dale-Skjevdal 246 6 Benedikt Doll 242 7 Sturla Holm Laegreid 241 8 Vetle Sjåstad Christiansen 215 9 Endre Strømsheim 215 10 Justus Strelow 191

Biathlon: Der Stand im Weltcup der Frauen