Ski Alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Slalom der Herren in Gurgl und Abfahrt der Frauen in Zermatt-Cervinia im TV und Livestream?

Bei den Ski-Herren steht in Gurgl heute der Slalom an, die Damen sind in Zermatt-Cervinia in der Abfahrt gefragt. Wer die beiden Rennen im TV und Livestream überträgt, verraten wir hier.

Erfolg im vierten Versuch? Bereits drei Rennen wurden bei den alpin-Herren aufgrund schlechter Bedingungen abgesagt, nun wollen die Männer beim Slalom in Gurgl heute endlich ihren Saisonauftakt feiern. Der erste Lauf beginnt um 10.45 Uhr, der zweite um 13.45 Uhr.

Nachdem vergangenes Wochenende das Wetter in Zermatt-Cervinia zu schlecht war, hoffen die Damen heute auf bessere Voraussetzungen. Besonders gut lief der Saisonstart aus deutscher Sicht für Lena Dürr, die DSV-Athletin fuhr schon zweimal auf das Podest, bei der Abfahrt ist sie allerdings nicht dabei. Los geht es um 11.45 Uhr.

Das zum bisherigen Geschehen im Ski alpin - aber wo könnt Ihr die kommenden Rennen im TV und Livestream verfolgen? Dieser Artikel verrät es!

© getty Lena Dürr ist bereits zweimal auf das Podest gefahren.

Ski Alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Slalom der Männer in Gurgl und Abfahrt der Frauen in Zermatt-Cervinia im TV und Livestream?

Bewegtbild gesucht? Die Anlaufstellen für die Rennen der Herren und Damen unterscheiden sich nicht! Im Free-TV wird der Bayerische Rundfunk beide Events live zeigen, einschalten könnt Ihr dort zu den jeweiligen Läufen circa 10-15 Minuten vor Beginn. Parallel gibt es das Ganze natürlich auch im Stream, und zwar auf der Website des Senders oder auf sportschau.de.

Auch Eurosport ist bei den alpinen Wettbewerben mit von der Partie, auch hier gibt es einen Livestream. Diesen könnt Ihr entweder über discovery+ empfangen, oder alternativ im Rahmen Eures DAZN-Abos. Dank einer Kooperation laufen nämlich beide Eurosport-Kanäle beim Streamingdienst. Welches Paket Ihr dafür braucht? Hier geht's lang!

Ski Alpin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Slalom der Herren in Gurgl und Abfahrt der Frauen in Zermatt-Cervinia im Liveticker

Auch bei SPOX sind wir natürlich mit Berichterstattung zum alpinen Zirkus am Start, wir tickern alle Rennen live mit. Klickt Euch einfach rein:

Ski Alpin heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Ski Alpin heute live im Free-TV: Wichtigste Infos zum Slalom der Männer in Gurgl

Weltcup : Slalom der Herren in Gurgl

: Slalom der Herren in Gurgl Datum : 18. November

: 18. November Uhrzeit : 10.45 Uhr (1. Lauf), 13.45 Uhr (2. Lauf)

: 10.45 Uhr (1. Lauf), 13.45 Uhr (2. Lauf) TV : Bayerischer Rundfunk, Eurosport

: Livestream : sportschau.de, discovery+, DAZN

: Liveticker: SPOX

Ski Alpin heute live im Free-TV: Wichtigste Infos zur Abfahrt der Frauen in Zermatt-Cervinia

Weltcup : Abfahrt der Frauen in Zermatt-Cervinia

: Abfahrt der Frauen in Zermatt-Cervinia Datum : 18. November

: 18. November Uhrzeit : 11.45 Uhr

: 11.45 Uhr TV : Bayerischer Rundfunk, Eurosport

: Livestream : sportschau.de, discovery+, DAZN

: Liveticker: SPOX

