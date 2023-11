Ski alpin: Abfahrt der Herren in Zermatt-Cervinia erneut abgesagt

Auch die für Sonntag geplante zweite alpine Weltcup-Abfahrt der Männer am Matterhorn ist abgesagt worden. Wie schon am Vortag verhinderten konstant starker Schneefall und Wind eine Austragung in Zermatt-Cervinia, wie der Weltverband FIS am frühen Sonntagmorgen mitteilte.

Demnach trafen Jury und Organisatoren die Entscheidung aufgrund "des starken Schneefalls, der am frühen Morgen einsetzte, sowie des starken Windes, unter Berücksichtigung der Tagesprognosen und um die Sicherheit aller zu gewährleisten". Bereits das erste Männer-Rennen der Saison war beim Riesenslalom in Sölden Ende Oktober wegen Windes abgesagt worden. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite. Abfahrt der Herren in Zermatt-Cervinia: Ski alpin heute im Liveticker - Vor Beginn Vor Beginn: Schlechte Nachrichten! Die Abfahrt ist erneut abgesagt worden. Vor Beginn: Eigentlich hätte der Saisonauftakt bereits am vergangenen Wochenende in Sölden über die Bühne gehen müssen, doch wegen des zu starken Windes wurde daraus nichts. Gestern ist dann zu allem Übel auch der nächste Termin in Zermatt-Cervinia ins Wasser gefallen. Kann es heute endlich losgehen? Vor Beginn: Das Speedrennen fängt um 11.30 Uhr an. Vor Beginn: Willkommen zur Abfahrt der Herren in Zermatt-Cervinia (Italien).

