Biathlon, Übertragung: Massenstart der Herren und der Frauen in Östersund heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zwei Rennen stehen im Biathlon an diesem Weltcup-Wochenende in Östersund noch an: der Massenstart der Herren und der Frauen. Wo Ihr die Wettbewerbe im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt? Wir liefern Antworten!

Der letzte Tag im schwedischen Östersund, schon seit Donnerstag geht es dort täglich zur Sache. Die deutsche Staffel der Herren hat sich gestern den dritten Rang hinter Norwegen (Platz 1) und Frankreich (Platz 2) gesichert, ebenso wie die Frauen.

Am heutigen Sonntag nun also der Abschluss. Ab 13 Uhr treten die Damen im Massenstart über 12,5 km an, ab 16 Uhr folgen die Männer mit dem Massenstart über 15 km. Hier ist der Terminplan im Überblick:

Biathlon: Der Weltcup in Östersund

Datum Start Disziplin 09.03.2023 (Do) 13:15 Einzel Frauen 15 km 09.03.2023 (Do) 16:20 Einzel Männer 20 km 11.03.2023 (Sa) 14:00 Staffel Frauen 4 x 6 km 11.03.2023 (Sa) 16:30 Staffel Männer 4 x 7,5 km 12.03.2023 (So) 13:00 Massenstart Frauen 12,5 km 12.03.2023 (So) 16:00 Massenstart Männer 15 km

Wir verraten Euch, wo es die beiden Events aus dem Biathlon heute live im TV, Livestream und Liveticker gibt.

Biathlon, Übertragung: Massenstart der Herren und der Frauen in Östersund heute live im TV und Livestream

Biathlon - das gibt's natürlich auch heute wieder im Free-TV zu sehen. Die erste Anlaufstelle ist das ZDF. Ab 12.45 Uhr schaltet der öffentlich-rechtliche Sender für den Massenstart der Frauen nach Schweden, es begrüßen Euch die beiden Reporter Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger, sowie Moderator Alexander Ruda und Experte Sven Fischer. Das gleiche Team ist auch für den Massenstart der Herren ab 15.50 Uhr zuständig. Parallel steht auch ein Livestream zu Eurer Verfügung, den Ihr via zdf.de oder App empfangen könnt.

© getty Das Weltcup-Wochenende findet mit dem Massenstart der Herren und Damen seinen Abschluss.

Auch Eurosport überträgt den Weltcup, allerdings nur das Rennen der Herren wird live gezeigt. Den Massenstart der Damen könnt Ihr ab 15 Uhr in der Wiederholung auf Eurosport 1 sehen. Genau wie beim ZDF gibt es hier Livestreams, diese sind via discovery+ oder DAZN aber nur mit Abonnement verfügbar.

Biathlon, Übertragung: Massenstart der Herren und der Frauen in Östersund heute live im Liveticker

Bei SPOX begleiten wir beide Biathlon-Events des Tages im Liveticker. Wählt einfach den entsprechenden Link und verpasst kein Überholmanöver und kein Schießen!

Hier geht's zum Liveticker des Massenstarts der Frauen in Östersund.

Hier geht's zum Liveticker des Massenstarts der Männer in Östersund.

© getty Johannes Thingnes Boe ist in dieser Saison einmal mehr der überragende Athlet im Weltcup.

Biathlon, Übertragung: Massenstart der Herren und der Frauen - Die wichtigsten Infos

Wettbewerb : Biathlon Weltcup

: Biathlon Weltcup Disziplin: Massenstart der Herren und der Damen

Massenstart der Herren und der Damen Datum : Sonntag, 12. März 2023

: Sonntag, 12. März 2023 Beginn : 13 Uhr (Frauen), 16 Uhr (Männer)

: 13 Uhr (Frauen), 16 Uhr (Männer) TV : ZDF, Eurosport

: Livestream : zdf.de , discovery+ , DAZN

: , , Liveticker: SPOX

Biathlon, Weltcupstand im Massenstart der Männer und der Frauen

Weltcupstand im Massenstart der Männer

Rang Name Punkte 1 Johannes Thingnes Bø 150 2 Sturla Holm Laegreid 135 3 Vetle Sjåstad Christiansen 120 4 Johannes Dale 113 5 Tarjei Bø 90 6 Fabien Claude 81 7 Emilien Jacquelin 72 8 Sebastian Stalder 66 9 Benedikt Doll 62 10 Justus Strelow 57

Weltcupstand im Massenstart der Frauen