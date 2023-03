Nach der Staffel der Frauen geht nun die Staffel der Herren in Östersund an den Start. Hier im Liveticker von SPOX könnt Ihr das Rennen verfolgen.

Am dritten Tag beim Biathlon-Weltcup in Östersund geht es nun in das Staffelrennen der Herren. Können Benedikt Doll, Roman Rees und Co. den Weltcupsieg nach Deutschland holen? SPOX zeigt es Euch hier im Liveticker.

Biathlon: Staffel der Herren in Östersund Stand: Nach dem 1. Schießen Rang Team 1 Kanada 2 Italien 3 Tschechien 4 Ukraine 5 Schweden

Biathlon: Staffel der Herren in Östersund JETZT im Liveticker - Das Rennen

Nachlader bei Unterweger und Stalder

Dominic Unterweger benötigt zwei Nachlader und auch Sebastian Stalder lässt eine Scheibe stehen. Ihm reicht eine Extrapatrone, um das Ziel zu treffen und in die zweite Runde zu starten. Auf den Plätzen 12 und 14 sind die beiden Biathleten eng beisammen.

Gow schießt überragend

Christian Gow hat sehr schnell geschossen und alle fünf Ziele getroffen. Er bringt das Team aus Kanada in Führung. Dicht an seinen Skienden ist der Italiener Cappellari zu finden. Krcmar, Tyshchenko, Nelin und Rees benötigten ebenfalls keine Nachlader und nehmen die direkte Verfolgung auf.

Das erste Schießen steht an

Es gibt den nächsten Führungswechsel. Nun ist der Tscheche Krcmar vorn und verteidigt seine Spitzenposition bis zum Schießstand. Beim ersten Schießen macht die Platzierung jedoch noch nichts aus. Jeder schießt auf der Bahn, welche seiner Startposition entspricht.

Feld noch eng beisammen

Bei der ersten Zwischenzeit hat sich der Schwede Nelin nach ganz vorne gesetzt. Ihm folgen Krcmar und Rees. Sebastian Stalder ist auf dem achten Rang zu finden, Dominic Unterweger reiht sich dagegen auf Rang zehn ein. Zwischen ihm und dem Führenden liegen jedoch keine fünf Sekunden. Das Feld ist noch eng beisammen.

Los geht es!

Der Startschuss ist gefallen und die ersten Läufer begeben sich auf die Strecke. Insgesammt 22 Nationen nehmen an diesem Wettbewerb teil. Roman Rees setzt sich früh an die Spitze.

Biathlon: Staffel der Herren in Östersund im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Als weitere Favoriten auf eine Medaille sind ebenfalls noch die Franzosen sowie die Schweden zu nennen. Jedoch gehen auch diese beiden Staffeln geschwächt an den Start. Bei den Schweden fehlt Sebastian Samuelsson, die Franzosen gehen ohne Quentin Fillon Maillet und Emilien Jacquelin an den start.

Vor Beginn: Die Herren aus der Schweiz haben insbesondere in Form von Niklas Hartweg und Sebastian Stalder für gute Ergebnisse in dieser Saison gesorgt. Stalder wurde zuletzt im Einzel über die 20km solider Siebter. Dennoch wirkt es ein wenig als würden die letzten Kraftreserven so langsam ausgeschöpft sein und die Konstanz ist nicht mehr so da, wie zum Beginn der Saison. Stalder wird als Startläufer agieren und den imaginären Staffelstab an Hartweg übergeben. Dahinter folgen Serafin Wiestner und Dajan Danuser. Danuser ist von den Langläufern zum Biathlon gewechselt und blickt in diesem Winter erst auf einen Weltcupstart zurück.

Vor Beginn: Eher in der Außenseiterrolle sind die Österreicher zu sehen, die zum Ende der Saison jedoch immer besser in Fahrt kommen. Insbesondere David Komatz konnte zuletzt seine beste Weltcupplatzierung erzielen. Dazu kommt der Routinier Simon Eder, der immer für eine gute Leistung zu haben ist. Dominic Unterweger und Patrick Jakob komplettieren die ÖSV-Staffel.

Vor Beginn: Als einer der engsten Konkurrenten steht die Staffel aus Deutschland direkt neben den Norwegen im Starthaus. Mit dem Einzelsieg von Benedikt Doll am Donnerstag läuft es in Östersund bislang richtig rund. Beflügelt von diesem Erfolg wollen Roman Rees, Johannes Kühn, Philipp Nawrath sowie Benedikt Doll heute den nächsten Schritt gehen. Eine Medaille sollte möglich sind, aber könnte es heute auch die Goldene werden?

Vor Beginn: Das Team, welches es in diesem Winter zu schlagen gilt, kommt aus Norwegen. Mit Johannes Thingnes Bö, Sturla Holm Lägreid sowie Vetle Sjaastad Christiansen kommen die ersten drei Bestplatzierten des Gesamtweltcups aus Norwegen. Jedoch geht die Staffel heute nicht in Bestbesetzung an den Start. Lägreid sowie die beiden Bö-Brüder müssen aufgrund einer Coronainfektion aussetzen. Vetle Sjaastad Christiansen schlüpft daher heute in die Rolle des Schlussläufers. Den Anfang macht Endre Strömsheim. Ihm folgen Vebjörn Sörum sowie Johannes Dale. Könnte es heute eine Chance für die anderen Nationen geben?

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Staffel der Männer aus Östersund! Rechtzeitig vor dem Start des Rennens der Skijäger beginnt der Liveticker.

