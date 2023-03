Skispringen, Übertragung heute live: 2. Einzelspringen in Lillehammer im TV, Livestream und Liveticker

Die Raw-Air-Serie in Norwegen wird heute mit dem 2. Einzelspringen in Lillehammer fortgesetzt. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr den Wettkampf live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Seit dem 11. März ist die Raw-Air-Serie 2023 im Gange. Dabei wird in drei Städten in Norwegen - Oslo, Lillehammer und Vikersund - gesprungen, wobei auch jedes Mal Punkte für den Weltcup gesammelt werden. Die Wettkämpfe in Oslo sind bereits beendet, aktuell verweilen die Athletinnen und Athleten in Lillehammer, wo am heutigen Donnerstag, den 16. März, um 16.30 Uhr das 2. Einzelspringen der Herren von der Großschanze ansteht.

Erst am Dienstag fand das 1. Einzelspringen statt, triumphieren konnte dabei Halvor Egner Granerud. Zweiter wurde Stefan Kraft, Dritter Manuel Fettner.

Raw-Air 2023 - Die Termine im Überblick

Termin Event Geschlecht Ort Sa., 11.03., 14.40 Uhr Einzelspringen Männer Oslo Sa., 11.03., 18.00 Uhr Einzelspringen Frauen Oslo So., 12.03., 14.45 Uhr Einzelspringen Frauen Oslo So., 12.03., 16.30 Uhr Einzelspringen Männer Oslo Mo., 13.03., 16.30 Uhr Einzelspringen Frauen Lillehammer Di., 14.03., 16.10 Uhr Einzelspringen Männer Lillehammer Mi., 15.03., 16.30 Uhr Einzelspringen Frauen Lillehammer Do., 16.03., 16.30 Uhr Einzelspringen Männer Lillehammer Sa., 18.03., 16.30 Uhr Einzelspringen Männer Vikersund So., 19.03., 10.00 Uhr Einzelspringen Frauen Vikersund So., 19.03., 16.00 Uhr Einzelspringen Männer Vikersund

Skispringen, Übertragung heute live: 2. Einzelspringen in Lillehammer im TV und Livestream

Zum Einzelspringen in Lillehammer gibt es heute sowohl eine Free-TV-Übertragung als auch mehrere Livestreams.

Skispringen, Übertragung heute live: 2. Einzelspringen in Lillehammer im Free-TV

Den Free-TV-Part übernehmen gleich zwei Anbieter: die ARD und Eurosport 1. Um 16.40 Uhr startet die ARD ihre Übertragung. Ihr verpasst daher nur ein paar Minuten des Anfangs, Tom Bartels kommentiert das Geschehen auf der Schanze.

Eurosport hingegen ist etwas pünktlicher unterwegs und beginnt um 16.30 Uhr.

Skispringen, Übertragung heute live: 2. Einzelspringen in Lillehammer im Livestream

Wer zum Springen einen Livestream sucht, wird bei sportschau.de, discovery+ und DAZN fündig. Die jeweiligen Optionen unterscheiden sich in Bezug auf den Zugang und die damit verbundenen Kosten. Auf sportschau.de bekommt Ihr kostenlos Zugriff, discovery+ und DAZN sind hingegen kostenpflichtig.

Bei DAZN stehen neben Wintersportevents auch Fußballspiele (u.a. Champions League und Bundesliga), die NBA, die NFL, Motorsport, Radsport, Tennis, Handball, Darts, die UFC und vieles mehr zum Abruf bereit.

Die Kosten für das Abo sind unterschiedlich hoch - je nachdem, ob Ihr Euch für DAZN Unlimited, DAZN Standard oder DAZN World entschieden habt.

Skispringen, Übertragung heute live: 2. Einzelspringen in Lillehammer im Liveticker

Auch mithilfe von SPOX könnt Ihr heute beim 2. Einzelspringen in Lillehammer live mit dabei sein.

Hier geht es zum Liveticker des 2. Einzelspringens in Lillehammer.

Skispringen, Übertragung heute live: 2. Einzelspringen in Lillehammer im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event: Raw-Air 2023

Raw-Air 2023 Wettbewerb: 2. Einzelspringen der Männer

2. Einzelspringen der Männer Ort: Lillehammer

Lillehammer Datum: 16.03.

16.03. Start: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Übertragung im TV: ARD, Eurosport

Übertragung im Livestream: DAZN , ARD, discovery+

, Liveticker: SPOX

