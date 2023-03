Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Frauen in Are heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im schwedischen Are findet heute der vorletzte Riesenslalom der Frauen in dieser Weltcup-Saison statt. Hier könnt Ihr beide Läufe im Liveticker verfolgen.

Vor dem Weltcupfinale in Soldeu macht der Alpin-Weltcup der Frauen an diesem Wochenende im schwedischen Are Station. Am heutigen Freitag, 10. März, steht der vorletzte Riesenslalom der Saison auf dem Programm. Der erste Lauf beginnt um 10 Uhr, der zweite dann um 13 Uhr.

Am vergangenen Wochenende gewann Ski-Superstar Mikaela Shiffrin bereits vorzeitig den Gesamt-Weltcup, heute kann sie sich den Sieg in der Riesenslalom-Wertung sichern. Die US-Amerikanerin hat derzeit 118 Punkte Vorsprung auf Lara Gut-Behrami. Mit einem Sieg heute hätte Shiffrin die kleine Kristallkugel auf jeden Fall gewonnen.

Ski alpin: Programm in Are im Überblick

Datum Uhrzeit Rennen Fr., 10.3. 10 Uhr/13 Uhr Riesenslalom Sa., 11.3. 10.30 Uhr/13.30 Uhr Slalom

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Frauen in Are heute live im TV und Livestream

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wird das Rennen nicht live im Free-TV übertragen. Das ZDF bietet aber zu beiden Läufen einen kostenlosen Livestream mit Kommentator Julius Hilfenhaus an.

Ebenfalls für seine umfangreichen Wintersportübertragungen bekannt ist Eurosport. Der private Sportsender zeigt beide Läufe live im Free-TV. Beide Läufe könnt Ihr auch im Livestream via discovery+ verfolgen - für den Streamingdienst müsst Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Auch DAZN zeigt den Riesenslalom aufgrund einer Kooperation mit Eurosport live und in voller Länge. Darüber hinaus hat der Streamingdienst auch Liveübertragungen aus dem Fußball, US-Sport (NBA, NFL), Kampfsport, Tennis und vielen weiteren Sportarten im Programm.

Bei DAZN gibt es folgende kostenpflichtige Abo-Pakete: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

© getty Lara Gut-Behrami kann Mikaela Shiffrin den Sieg im Riesenslalom-Weltcup noch am ehesten streitig machen.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Frauen in Are heute im Liveticker

Auf jeden Fall live und dazu auch noch kostenlos könnt Ihr heute beide Läufe des Riesenslaloms der Frauen in Are im Liveticker von SPOX verfolgen - die perfekte Alternative für alle Wintersport-Fans!

Hier geht's zum Liveticker Riesenslalom der Frauen in Are.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Frauen