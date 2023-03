Der alpine Weltcup geht in die nächste Runde, die Frauen messen sich in Are heute im Riesenslalom. Der Liveticker von SPOX!

Das vorletzte Weltcup-Wochenende dieser Saison ist in vollem Gange, bei den Frauen geht es noch einmal im Riesenslalom zur Sache. Wir tickern Ski alpin hier live mit!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klickt hier für den Refresh der Seite!

Position Name Zeit 1. Mikaela Shiffrin 0:55.16 2. Valerie Grenier + 0.58 3. Franziska Gritsch + 0.93 4. Federica Brignone + 1.04 5. Maryna Gasienica-Daniel + 1.08

Ski alpin: Riesenslalom der Frauen in Are JETZT im Liveticker

Nina Astner (AUT)

Eine Österreicherin bleibt uns noch. Unter drei Sekunden Defizit müssen die Sportlerinnen bleiben, um es in den zweiten Lauf zu schaffen. Das gelingt Nina Astner nicht. Die 22-Jährige kommt als 37. unten an und muss ihre Sachen für heute zusammenpacken.

Emma Aicher (GER)

Als zweite und letzte deutsche Hoffnung legt nun Emma Aicher los. Wird ihr es gelingen für die ersten Weltcup-Punkte für den DSV in dieser Saison im Riesenslalom zu sorgen?

Vanessa Kasper (SUI)

Als letzte Schweizerin macht sich Vanessa Kasper auf den Weg. Die 26-Jährige bemüht sich um eine saubere Technik, entwickelt dabei nicht genug Zug. Und so landet sie deutlich außerhalb der besten 30.

Zrinka Ljutic (CRO)

Frühzeitig verliert Zrinka Ljutic den Stock, fährt unbeirrt weiter. Dieser Einsatz wird belohnt, die Kroatin reiht sich im Ziel als 28. ein. Um die Top 30 entwickelt sich ein mächtiges Hauen und Stechen.

Roberta Melesi (ITA)

Danach zeigt Roberta Melesi einen fehlerbehafteten Lauf. Da ist es schon sehr überraschend, dass die Italienerin vergleichsweise zügig unterwegs ist und Lena Dürr endgültig den Gauraus macht.

Katie Hensien (USA)

Enttäuschung gibt es bei Katie Hensien. Die US-Amerikanerin schrammt um zwei Hundertstel am 30. Platz von Lena Dürr vorbei.

Vivianne Härri (SUI)

Nun ist Vivianne Härri unterwegs. Die Schweizerin sammelt beinahe vier Sekunden Rückstand ein und schafft es nicht unter die besten 30.

Lisa Nyberg (SWE)

Trotz eines schweren Fehler zu Beginn und eines nahe der Fahrlinie liegenden Streckenarbeiters lässt sich Lisa Nyberg nicht beirren, kommt als 26. unten an und kegelt Sofia Goggia aus dem Wettbewerb. Fortan zittert Lena Dürr auf dem Schleudersitz.

Elisa Platino (ITA)

Elisa Platino begrenzt ihren Zeitverlust auf deutlich unter drei Sekunden, kommt als 24. unten an. Damit ist es auch um Simone Wild geschehen.

Marte Monsen (NOR)

Anschließend gelangt die Norwegerin Marte Monsen als 27. ins Ziel, schiebt damit Camille Rast aus den besten 30.

Elisa Mörzinger (AUT)

Kurz vor dem Ziel geraten Elisa Mörzinger die Ski außer Kontrolle. Die Österreicherin kommt ins Schleudern und zu Fall. Zumindest tut sie sich dabei nicht ernsthaft weh.

Melanie Meillard (SUI)

Auf ganz ähnlichem Niveau ist Melanie Meillard unterwegs. Derzeit kommen alle Athletinnen um Rang 25 ein. Dort wird es immer enger. Katharina Liensberger und Andrea Ellenberger sind bereist aus den Top 30 gerutscht.

Hilma Lövblom (SWE)

Jetzt jubeln die schwedischen Zuschauern Hilma Lövblom entgegen. Die Europacupfahrerin begrenzt ihren Zeitverlust auf unter drei Sekunden, sortiert sich als 24. ein

Simone Wild (SUI)

Schwer zu kämpfen hat dann Simone Wild. Imemr wieder sorgen bei den Läuferinnen die Wellen für Probleme. Auch die Schweizerin muss die Ski quer stellen und reiht sich im Ziel genau hinter Goggia ein.

Lena Dürr (GER)

Danach startet die erste Deutsche. Lena Dürr ist natürlich im Slalom deutlich besser einzuschätzen. Und das zeigt sich an ihrem Lauf, es setzt ebenfalls deutlichen Rückstand. Dürr setzt sich im Ziel direkt vor Goggia.

Sofia Goggia (ITA)

Jetzt betätigt sich überraschend die Speed-Queen im Riesenslalom. Sofia Goggia versucht sich an diesem Hang. Inzwischen ist die Sicht nicht mehr ganz so gut. Zusammen mit weniger Training in dieser Disziplin ergeben sich mehr als drei Sekunden Rückstand. Als 25. wird die Italienerin um die Qualifikation für die Top 30 bangen müssen.

Elisabeth Kappaurer (AUT)

Im Anschluss macht sich Elisabeth Kappaurer auf den Weg. Die Österreicherin kämpft sich mit knapp zweieinhalb Sekunden Rückstand als 22. ins Ziel. Das in etwa dürfte für den zweiten Lauf reichen.

Estelle Alphand (SWE)

Für die französische Schwedin ist das hier natürlich eine Heimrennen. Estelle Alphand schlägt sich entsprechend gut. An einer Kante trägt es sie bei einem Linksschwung etwas ab. Das kostet noch Zeit, aber nur gut anderthalb Sekunden in der Summe. Das bringt ihr einen starken elften Platz.

Stephanie Brunner (AUT)

Im ÖSV-Paket ist jetzt Stephanie Brunner dran. Und die Tirolerin fährt deutlich besser. Lange bewegt sich die 29-Jährige im Bereich unter einer Sekunde Defizit. Auf dem letzten kurzen Teil zum Ziel werden daraus mehr als Zwei Sekunden - und das ohne ersichtlichen Fehler. Stimmt da sie Zeitnahme?

Katharina Truppe (AUT)

Nun stößt sich Katharina Truppe oben ab. Franziska Gritsch hat aus österreichischer Sicht für einen überraschend positiven Ausreißer gesorgt. Damit kann die Kärntnerin nicht dienen. Truppe kommt nicht über Platz 20 hinaus.

Nina O´Brien (USA)

Dann windet sich Nina O´Brien zu Tal, bemüht sich, immer eng an den Toren zu sein. Die Ski kommen da nicht genug ins Laufen. Die US-Amerikanerin fängt sich ziemlich genau zwei Sekunden Zeitverlust ein. Platz 14 ist für sie sicherlich in Ordnung.

Camille Rast (SUI)

Camille Rast musste sich also ein Weilchen gedulden, darf jetzt loslegen. Zügig sammelt sich Rückstand an. Gerade die Geländeübergänge bekommt die Schweizerin nicht sauber hin, lässt dort viel Zeit liegen - mehr als dreieinhalb Sekunden in der Summe.

Gleich geht´s weiter

Jetzt ist Tviberg wieder auf den Beinen und kann selbständig seitlich aus der Piste rutschen. Ganz so schlimm scheint es also nicht zu sein. In Kürze kann es weiter gehen

Unterbrechung

Unmittelbar vor der Ziellinie ist Maria Therese Tviberg zum Liegen gekommen, scheint aber Probleme zu haben. Helfer eilen herbei, das Rennen ist unterbrochen.

Maria Therese Tviberg (NOR)

Nun schauen wir auf die Parallel-Weltmeisterin. Insofern kommt Maria Therese Tviberg dieser verkürzte Riesenslalom sicher entgegen. An einer Welle jedoch hebt es die Norwegerin aus. Dort vermeidet sie den Sturz, schafft das wenig später aber nicht mehr. Der Innenski greift, es verdreht sie und Tviberg landet im Schnee.

Andrea Ellenberger (SUI)

Im Anschluss stößt sich Andrea Ellenberger oben ab. Und auch die Eidgenossin baut ganz unten noch einen schweren Patzer ein, greift bei einem Rechtsschwung mächtig in den Schnee, hält sich aber auf den Beinen. Fast vier Sekunden Zeitverlust bedeutet Rang 19.

Katharina Liensberger (AUT)

Danach ist Katharina Liensberger an der Reihe. Die WM-Dritte von 2021 ist von der einstigen Form weiterhin deutlich entfernt. Und dann baut die Vorarlbergerin auch noch einen groben Fehler ein. Bei mehr als vier Sekunden Rückstand könnte es eng werden mit dem zweiten Lauf.

Mina Fürst Holtmann (NOR)

Jetzt macht sich Mina Fürst Holtmann auf den Weg. Die Norwegerin liegt zeitlich ganz ordentlich. Doch kurz vor dem Ziel lehnt sich die 27-Jährige bei einem Rechtsschwung sehr stark nach innen, rutscht auf dem Innenski weg und scheidet aus.

Ramona Siebenhofer (AUT)

Für viele Sportlerinnen geht es natürlich auch um die Top 25 in der Disziplinwertung und die Qualifikation fürs Weltcupfinale. Das gilt insbesondere für Ramona Siebenhofer. So richtig voran kommt die Österreicherin nicht, kommt lediglich als Siebzehnte ins Ziel.

Michelle Gisin (SUI)

Bei glänzender Sicht findet Michelle Gisin auch heute ihre einstige Form nicht. Die Engelbergerin fährt technisch sauber, aber nicht schnell. Mahr als zweieinhalb Sekunden bleiben liegen. Gisin übernimmt die Rote Laterne. Eine weitere Enttäuschung!

Wendy Holdener (SUI)

In jedem Fall lässt die hervorragend präparierte Piste noch eine Menge zu. Das möchte nun auch Wendy Holdener nutzen. Ganz weit nach vorn geht es für die Schweizerin nicht. Mit weniger als anderthalb Sekunden Rückstand sortiert sie sich als Achte ein.

Franziska Gritsch (AUT)

Weiter geht es mit der ersten Österreicherin. Franziska Gritsch schlägt sich ebenfalls vergleichsweise gut. Offenbar zeigt der dritte Platz vom Super G in Kvitfjell Wirkung. Die Tirolerin begrenzt den Zeitverlust auf unter eine Sekunde, was einen beachtlichen dritten Rang bedeutet.

Valerie Grenier (CAN)

Nun schiebt sich Valerie Grenier in den Hang. Die Siegerin von Kranjska Gora fährt sensationell, ist richtig nah an Mikaela Shiffrin dran. An der letzten Zwischenzeit setzt die Kanadierin völlig überraschend die Bestzeit. Ganz ins Ziel bringt sie das nicht. Letztlich fehlen knapp sechs Zehntel - Platz zwei!

Maryna Gasienica-Daniel (POL)

Vergleichsweise gut legt dann Maryna Gasienica-Daniel los. So zügig war lange keine mehr unterwegs. Die Polin zieht das. Einen Wackler gibt es noch, doch die 29-Jährige behält die Ski in der Richtung. So verliert sie lediglich gut eine Sekunden und reiht sich als starke Dritte ein.

Alice Robinson (NZL)

Was der Französin eben an Giftigkeit fehlte, das legt nun Alice Robinson an den Tag. Das ist die Art der Neuseeländerin, der das aber dennoch nicht weiterhilft. Bei ihr geht das auf Kosten der Technik. Die 21-Jährige bekommt mehr als zwei Sekunden aufgebrummt, teilt sich mit Paula Moltzan die Rote Laterne.

Coralie Frasse Sombet (FRA)

Nun schauen wir auf die WM-Neunte. Coralie Frasse Sombet fährt das technisch sauber, aber nicht aggressiv genug. Unten sorgen die Geländeübergänge für leichte Probleme. So kommt die Französin als Achte unten an.

Paula Moltzan (USA)

Im Anschluss macht sich Paula Moltzan auf den Weg. Die Team-Weltmeisterin kommt mit ihrer führenden Landsfrau natürlich nicht mit. Dann hakt der Ski ein wenig. Etwas später trägt es sie bei einem Rechtsschwung weit ab. Das alles summiert sich auf mehr als zwei Sekunden. Das führt letztlich zur Roten Laterne.

© getty Sie eröffnete den Riesenslalom der Frauen in Are: Die Slowakin Petra Vlhova.

Ana Bucik (SLO)

Nach wie vor herrscht sehr gute Sicht. Ana Bucik vermag das nicht zu nutzen. Die Slowenin fährt zwar optisch sauber, aber eben nicht auf Zug. So bleiben beinahe zwei Sekunden liegen, was lediglich für Rang acht reicht.

Tessa Worley (FRA)

Die Bestzeit müssen wir jetzt vermutlich ohnehin ausklammern, die ist nicht mehr zu knacken. Selbst Tessa Worley kann das als zweimalige Weltmeisterin nicht schaffen. Die Französin hat dafür nicht die Form. Anderthalb Sekunden setzt es im Ziel, damit ist Worley aber immer noch schneller als Vlhova.

Thea Louise Stjernesund (NOR)

Auch bei Thea Louise Stjernesund scheint die Sonne. Shiffrin ausgenommen, nutzt das die Norwegerin. Gegenüber die anderen Konkurrentinnen verliert die 26-Jährige kaum etwas, liegt gut eine Sekunde zurück und reiht sich als Vierte ein.

Mikaela Shiffrin (USA)

Gespannt schauen wir auf Mikaela Shiffrin. Die Vorjahresdritte gibt von Beginn an Gas. Was auch immer die anderen bisher veranstaltet haben, die US-Amerikanerin stellt mal wieder alle in den Schatten. Natürlich profitiert die Weltmeisterin von der Sonne, die gerade herausschaut.

Sara Hector (SWE)

Anschließend geht Sara Hector in ihr Heimrennen. Da lassen endlich auch die Zuschauer etwas von sich hören. Die Schwedin kennt sich hier natürlich bestens aus. Die Olympiasiegerin kommt entsprechend gut klar, ist nah an der Bestzeit dran. Um Ende fehlt eine knappe Zehntel - Platz zwei!

Marta Bassino (ITA)

Was kann nun Marta Bassino bewirken? Die Super-G-Weltmeisterin legt gut los. Im weiteren Verlauf fehlt aufgrund privater Sorgen vermutlich etwas die Konzentration. Unter diesen Umständen macht das die Italienerin recht gut, kommt als Dritte unten an.

Federica Brignone (ITA)

Danach stößt sich Federica Brignone oben ab. Die Vizeweltmeisterin hat die schwierigen Stellen im Griff, bringt die Ski gut auf Zug. Das wirkt sich in den Zwischenzeiten aus. Das ist ein blitzsauberer Lauf. Die Italienerin knöpft Vlhova mehr als eine halbe Sekunde ab. Das ist die klare Führung.

Ragnhild Mowinckel (NOR)

Nun ist Ragnhild Mowinckel an der Reihe. Die WM-Dritte findet gut rein. Doch an der Stelle, an der Gut-Behrami ausgeschieden ist, bekommt die Norwegerin Probleme. Da stehen die Ski quer. Das kostet vier Zehntel. Und die fehlen in etwa letztlich auch im Ziel.

Lara Gut-Behrami (SUI)

Dann schiebt sich Lara Gut-Behrami in den Hang. Theoretisch könnte die Tessinerin noch die kleine Kristallkugel holen.

Petra Vlhova (SVK)

Jetzt ist es Petra Vlhova vergönnt, diesen Riesentorlauf zu eröffnen. Es ist knackig kalt in Aare, die Temperaturen bewegen sich im zweistelligen Minusbereich. Mit Blick auf den hier einem See gleichenden Fluss Indalsälven, der natürlich komplett zugefroren ist, bewegt sich die Slowakin auf einer etwas verkürzten Strecke. Die Weltmeisterin von 2019 fährt zunächst gut, wird dann aber etwas ausgehoben, fährt einen etwas weiten Weg. Mal sehen, was diese Zeit wert ist.

Ski alpin: Riesenslalom der Frauen in Are JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Natürlich steht auch dieses Rennen ganz im Zeichen der Weltmeisterin und Seriensiegerin. Mikaela Shiffrin (Startnummer 7) könnte heute den Rekord von Ingemar Stenmark einstellen, der bei 86 Weltcupsiegen steht. Der ´alte Schwede´ hat vor den Rennen in seinem Heimatland brav verlauten lassen, dass es die US-Amerikanerin ´wirklich verdient´ hätte, seinen Rekord zu brechen. Einwände dagegen haben Vorjahressiegerin Petra Vlhova (1), die WM-Zweite Federica Brignone (4), die WM-Dritte Ragnhild Mowinckel (3), Marta Bassino (5) und die Olympiasiegerin Sara Hector (6).

Vor Beginn: Erheblich besser schaut es für die Schweiz aus, die mit Lara Gut-Behrami (Startnummer 2), der Weltmeisterin von 2021, eine Mitfavoritin an den Start bringen. Dahinter wird es allerdings auch dünn. Für Wendy Holdener (17) und Michelle Gisin (18) gilt der Riesenslalom nicht als Spezialdisziplin. Aus eidgenössischer Sicht folgen Andrea Ellenberger (22), Camille Rast (24), Simone Wild (33) und Melanie Meillard (35). Insgesamt sind auch neun Schweizerinnen dabei.

Vor Beginn: Auch die Österreicherinnen scheinen für diese recht grundlegende Alpindisziplin momentan nur überschaubar talentiert. So ist der ÖSV ebenfalls nicht in der ersten Startgruppe vertreten. Umso geballter kommen die Frauen aus der Alpenrepublik danach mit Franziska Gritsch (Startnummer 16), Ramona Siebenhofer (19), der einstigen WM-Dritten Katharina Liensberger (21), Katharina Truppe (26), Stephanie Brunner (27) und Julia Scheib (28). Um die übrigen der neun Österreicherinnen kümmern wir uns im Verlauf des Wettkampfes. Ricarda Haaser ist wegen eines Einrisses des Kniekehlenmuskels und des Wadenmuskels nicht dabei.

Vor Beginn: Derzeit gilt der Riesentorlauf nicht gerade als Paradedisziplin der deutschen Skifahrerinnen, um es vorsichtig auszudrücken. Das spiegelt sich auch in den Startpositionen der beiden deutschen Teilnehmerinnen wieder. Für Lena Dürr (Startnummer 32) und Emma Aicher (49) kann es erst einmal nur darum gehen, den zweiten Durchgang zu erreichen.

Vor Beginn: An diesem Wochenende kommen in der schwedischen Provinz Jämtlands län die Technikerinnen zum Zug. Am heutigen Freitag beginnen wir um 10:00 Uhr mit einem Riesenslalom. Dieser steigt auf der Piste namens Störtloppsbacken. Der Start befindet sich auf 736 Metern. Von hier aus weist die Kurssetzung von Charly Pichler den Weg über die 340 Höhenmeter hinunter ins Ziel. Der österreichische Trainer hat 43 Tore gesteckt.

Vor Beginn: Die Favoritin? Mikaela Shiffrin! Die US-Amerikanerin sicherte sich bereits vergangenes Wochenende den Sieg im Gesamt-Weltcup, am heutigen Freitag könnte sie sich auf in der Riesenslalom-Wertung krönen. Gut 118 Punkte Vorsprung hat sie im Klassement aktuell auf Lara Gut-Behrami aus der Schweiz.

Vor Beginn: Um 10 Uhr vormittags gehen die alpin-Damen erstmals an den Start, dann steht nämlich der erste Lauf an. Um 13 Uhr folgt dann der entscheidende Durchgang.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Riesenslalom der Frauen in Are.

© getty Mikaela Shiffrin führt die Wertung im Riesenslalom aktuell an.

Ski alpin: Riesenslalom der Frauen in Are heute im TV und Livestream

Das ZDF ist heute zwar nicht im TV mit von der Partie, dafür aber online: Der öffentlich-rechtliche Sender bietet auf der Website und in der App einen kostenlosen Livestream beider Läufe an. Kommentator ist Julius Hilfenhaus.

Auch Eurosport strahlt beide Rennen aus, und zwar sowohl im Livestream als auch im Free-TV. Der einzige Haken: Für den Stream via discovery+ oder DAZN benötigt Ihr ein Abonnement.

Bei DAZN ist in einem solchen Abo noch eine Menge mehr inbegriffen: US-Sport, Fußball, Tennis, Kampfsport oder Darts - der Streamingdienst hat einiges im Angebot. Was in den drei Paketen (DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World) - inkludiert ist, erfahrt Ihr hier.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Ski alpin: Der Weltcupstand im Riesenslalom der Frauen