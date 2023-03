Im norwegischen Kvitfjell geht heute der Ski-Weltcup der Frauen mit einem Super G weiter. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Ski alpin, Super G der Frauen Platz Name Zeit/Rückstand 1 Cornelia Hütter 1:26.83 2 Elena Curtoni + 0.01 3 Lara Gut-Behrami + 0.12

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Super G der Frauen in Kvitfjell JETZT im Liveticker

Alice Robinson (NZL): Apropos alles riskieren: Wenn eine Fahrerin das immer tut, dann Alice Robinson. Die Neuseeländerin ist heute aber fast ein bisschen zu aggressiv unterwegs und drückt die Kanten dermaßen in den Schnee, dass ihr der Speed abhanden kommt. Nur Platz 17 für Robinson!

Kajsa Vickhoff Lie (NOR): Jetzt wird es wieder laut an der Strecke? Kann Kajsa Vickhoff Lie für Jubel beim norwegischen Publikum sorgen? Die WM-Dritte fährt es couragiert und liegt oben knapp vorne, doch in den entscheidenden Passagen im Mittelteil zieht auch sie zurück. Da muss man voll durchziehen, wenn man hier was erreichen will.

Joana Hählen (SUI): Joana Hählen legt mutig los und ist zunächst schnell, fliegt dann aber nach einem Patzer fast ab und kann sich nur mit enormem Innenskieinsatz retten. Das hat Zeit und Speed gekostet und sie hat keine Chance mehr auf die Top Ten.

Laura Gauche (FRA): Laura Gauche lässt es ganz ruhig angehen, fährt sauber, ist aber viel zu langsam unterwegs, um hier etwas zu bewegen. Beim Sprung hebt die Französin kaum ab und schleicht ganz gemütlich die Piste hinab. Rang 15!

Tamara Tippler (AUT): Tamara Tippler kommt heute nicht so richtig in Fahrt, überdreht mehrfach und ist schnell hinten dran. So fehlt ihr auch das Tempo, um nochmal anzugreifen und dann fliegt sie auch noch an einem Tor vorbei. Der nächste Ausfall!

Sofia Goggia (ITA): Kontert Sofia Goggia für Italien? Die 30-Jährige ist eine der schnellsten Damen überhaupt und ist voll dabei! Goggia hat die Topzeit im Visier und liegt nach dem Mittelteil vorne, drückt aber dermaßen aufs Gas, dass sie nach einer kleinen Kuppe das nächste Tor verpasst. Ist das bitter! Statt Bestzeit gibt es gar keine Zeit für Goggia!

Cornelia Hütter (AUT): Cornelia Hütter ist schnell unterwegs und wählt eine freche Linie! Das ist eine wilde Fahrt, aber sie ist wahnsinnig schnell unterwegs. Die Österreicherin fährt keinen Zentimeter zu viel, schmeißt sich mit 102 km/h in den Zielhang und checkt tatsächlich eine einzige Hundertstel vor Curtoni ein. Wahnsinn!

Ragnhild Mowinckel (NOR): Jetzt kommt die Lokalmatadorin! Im roten Trikot der besten Super-G-Fahrerin des Winters stürzt Ragnhild Mowinckel sich in den Hang, doch schon im leicht zu fahrenden Gleitstück verliert sie deutlich. Im Mittelteil fehlt ihr schon eine ganze Sekunde. Und das auf ihrer Heimstrecke! Da hat irgendwas gar nicht funktioniert. Damit wird sie die Führung in der Super-G-Wertung verlieren.

Mirjam Puchner (AUT): Mirjam Puchner legt furios los, verliert aber im dritten Sektor genau wie die anderen ÖSV-Damen zuvor mächtig Zeit. Ob da bei der Besichtigung was übersehen wurde? Das ist zu vorsichtig und Platz sechs ist die Quittung. Da war viel mehr drin!

Michelle Gisin (SUI): Auch Michelle Gisin hat Probleme. Die Schweizerin schleicht zwar elegant über die Strecke, fährt den Kurs aber nicht gerade genug und verliert fast bei jedem Schwung Zeit. Am Ende fehlt über eine Sekunde nach vorne.

Corinne Suter (SUI): Was für ein enges Rennen! Fünf Fahrerinnen liegen vorne nach anderthalb Minuten Fahrt innerhalb von gut drei Zehnteln. Corinne Suter kann da leider nicht ganz mithalten. Hinten raus verliert die Schweizerin zu viel und fällt weit zurück. Da hat Suter im Steilen das letzte Risiko gescheut.

Mikaela Shiffrin (USA): Was kann Mikaela Shiffrin heute reißen? Die US-Amerikanerin ist bereits seit zwei Wochen in Kvitfjell und hat sich ausgiebig auf dieses Wochenende vorbereitet. Die Gesamtweltcupführende schiebt oben wahnsinnig an. Allein durch ihr Anschieben holt sie schon fast vier Zehntel raus. Die 27-Jährige bleibt durchweg tief und ist mit Topspeed unterwegs, aber da waren ein paar Wackler drin. Es reicht nur für Platz drei!

Lara Gut-Behrami (SUI): Lara Gut-Behrami ist oben richtig schnell unterwegs und nimmt schon eine Zehntelsekunde mit ins Gleitstück. Der Super-G ist einfach ihr Ding und das merkt man heute wieder. Gut-Behrami hat ihre Schwünge immer zeitig beendet und gibt gleich wieder Gas. In ganz tiefer Position fliegt sie aufs Ziel zu. reicht das? Nein! Zwischen Curtoni und Brignone geht es auf die Zwei.

Federica Brignone (ITA): Kombinationsweltmeisterin Federica Brignone ist seit Wochen in absoluter Topform und drückt auch hier gleich aufs Gas. Die 32-Jährige fährt etwas runder als ihre Landsfrau zuvor, aber auch das ist schnell. Für die Bestzeit reicht es nicht ganz, aber die italienische Doppelführung steht.

Elena Curtoni (ITA): Jetzt kommen die Topfavoritinnen! Den Auftakt macht Elena Curtoni, die das Gleitstück elegant meistert und die Ski ganz ruhig hält. Ab und an scheint sie von der drehenden Strecke leicht überrascht, bleibt aber auf Zug. Worleys Zeit wackelt erstmals und tatsächlich schiebt sich Curtoni mit einem starken Schlussspurt vorbei.

Kira Weidle (GER): Jubiläum für Kira Weidle: Die beste deutsche Speedfahrerin starten in ihren 100. Weltcup. Oben hat Weidle den einen oder anderen Wackler drin, erst im Mittelteil nimmt sie Fahrt auf. Im Steilen macht sie nochmal Zeit gut, doch es reicht nur für Platz drei.

Jasmine Flury (SUI): Erste Schweizerin am heutigen Tag ist Sensations-Abfahrtsweltmeisterin Jasmine Flury. Die 29-Jährige wirkt heute unsicher, hält sich zweimal nur mit Glück auf der Strecke und trifft die Schwünge einfach nicht. das war zwar mutiger als bei den Österreicherinnen zuvor, aber nicht viel schneller.

Ramona Siebenhofer (AUT): Die nächste Österreicherin ist unterwegs. Ramona Siebenhofer lässt es oben ruhiger angehen und ist zunächst gleichauf mit Worley. Die 31-Jährige fährt eng ran an die Tore und riskiert viel, doch im sehr anspruchsvollen Zielhang kann auch sie sich nicht überwinden, die Bretter richtig gehen zu lassen.

Nicole Schmidhofer (AUT): Nicole Schmidhofer drückt aufs Tempo! Die Österreicherin ist nach WM-Pause frisch und voller Tatendrang. Beim Sprung in den Mittelteil fliegt sie deutlich weiter als Worley und ist klar vorne. Als es steiler wird, verlässt Schmidhofer dann aber der Mut und sie fällt noch eine halbe Sekunde zurück.

Tessa Worley (FRA): Tessa Worley eröffnet den ersten Super-G von Kvitfjell. Es geht relativ flach los und die Französin schiebt oben lange an. Im technischen Mittelteil trifft Worley die Schwünge auf den ersten Blick gut und kommt mit hohem Tempo durch. Einmal bleibt sie leicht an der Innenkante hängen, dann stürzt sie sich in den Zielhang und setzt in 1:27, 17 Minuten die erste Richtzeit.

Vor Beginn: Der DSV wird heute von drei Athletinnen vertreten. Beste Chancen auf eine gute Platzierungen hat sicher Kira Weidle, die zwar vor allem in der Abfahrt ihre Stärken hat, aber auch im Super-G in dieser Saison schon zweimal die Top Ten knacken konnte. Für Emma Aicher und Katrin Hirtl-Stanggassinger wird das Ziel sein, in die Top 30 zu fahren und Weltcuppunkte abzugreifen.

Vor Beginn: Auch in Kvitfjell sind die Augen natürlich wieder auf Rekordfrau Mikaela Shiffrin gerichtet. Die US-Amerikanerin steht aktuell bei 85 Weltcupsiegen und ist damit nur noch einen Triumph vom Rekord des legendären Ingemar Stenmark entfernt. Wird Shiffrin schon an diesem Wochenende zur erfolgreichsten Weltcupfahrerin aller Zeiten? Der Super-G ist zwar nicht ihr Steckenpferd, aber auch in dieser Disziplin hat die 27-Jährige in diesem Winter in St. Moritz bereits einmal triumphiert. Und zuzutrauen ist ihr sowieso grundsätzlich alles.

Vor Beginn: Während der Gesamtweltcup bereits entschieden ist und mal wieder die überragende Mikaela Shiffrin geht, ist der Kampf um die kleine Kristallkugel im Super-G noch unheimlich spannend. Ragnhild Mowinckel liegt aktuell mit 272 Zählern vorne und möchte ihre Führung vor heimischem Publikum natürlich manifestieren. Lara Gut-Behrami aus der Schweiz folgt mit 30 Punkten Rückstand auf dem zweiten Platz und auch das italienische Duo Federica Brignone und Elena Curtoni liegt nur 39 bzw. 42 Punkte zurück.

Vor Beginn: Im Super-G-Weltcup ist noch alles offen. Lokalmatadorin Ragnhild Mowinckel (272 Punkte) führt vor Lara Gut-Behrami (242) und Federica Brignone (233). Die deutschen Hoffnungen auf eine vordere Platzierung ruhen heute auf den Schultern von Kira Weidle.

Vor Beginn: Das Rennen im norwegischen Kvitfjell beginnt um 10.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Super G der Frauen im Ski-Weltcup.

Ski alpin: Super G der Frauen in Kvitfjell heute live im TV und Livestream

Der Super G der Frauen in Kvitfjell wird nur Eurosport live im Free-TV übertragen. Der Sportsender startet um 10.15 Uhr mit der Übertragung. Im Livestream hingegen bieten sowohl die ARD als auch Eurosport das Rennen an - entweder bei sportschau.de (kostenlos) oder via discovery+ (kostenpflichtig). Wegen einer Kooperation mit Eurosport zeigt auch DAZN das Rennen live. Das dafür benötigte Abonnement besteht aus drei Paketen: aus DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Ski alpin: Super G der Frauen in Kvitfjell heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Frauen