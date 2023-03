Ski alpin heute live, Übertragung: Teamwettbewerb in Soldeu im TV, Livestream und Liveticker

In Soldeu steigt heute mit dem Mixed-Teamwettbewerb eines der letzten Rennen der Ski-alpin-Saison 2022/23. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Das Ende der Ski-alpin-Saison 2022/23 rückt von Tag zu Tag näher. Die Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer befinden sich aktuell mitten im letzten Weltcup der Saison, der in Soldeu, Andorra, über die Bühne geht. Nachdem an den vergangenen beiden Tagen die Frauen und Herren stets getrennt voneinander im Einsatz waren, treten sie am heutigen Freitag, den 17. März, im letzten Mixed-Teamwettbewerb gemeinsam an.

Um 12 Uhr geht das Rennen, das als Parallel-Slalom aufgebaut ist, los. Das DSV-Team besteht dabei aus: Emma Aicher, Lena Dürr, Jessica Hilzinger, Andreas Sander und Linus Straßer.

Morgen und übermorgen steigen dann die finalen Rennen der Saison, insgesamt vier Technikwettbewerbe stehen an.

Ski alpin heute live, Übertragung: Teamwettbewerb in Soldeu im TV und Livestream

Um die Übertragung des Teamwettbewerbs kümmern sich heute gleich mehrere Anbieter.

© getty In Soldeu wird die Ski-alpin-Saison 2022/23 beendet.

Ski alpin heute live, Übertragung: Teamwettbewerb in Soldeu im Free-TV

Im Free-TV ist das Rennen bei Eurosport 1 zu sehen. Um 11.45 Uhr geht die Übertragung los.

Die ARD zeigt den Teamwettbewerb zwar nicht live und in voller Länge, bietet dafür immerhin um 16.45 Uhr eine Zusammenfassung an.

Ski alpin heute live, Übertragung: Teamwettbewerb in Soldeu im Livestream

Während die ARD im TV nichts live anbietet, sieht die Livestream-Situation anders aus. Denn bei sportschau.de könnt Ihr vorbeischauen, um den Wettkampf mit Bernd Schmelzer und Tobias Barnerssoi als Reporter in Echtzeit zu verfolgen - und das gratis.

Dasselbe können andere Anbieter, die das Rennen im Livestream übertragen, nicht von sich behaupten. Wer den Parallel-Slalom bei discovery+ oder DAZN schauen möchte, kommt in beiden Fällen nicht um ein kostenpflichtiges Abonnement rum.

Bei DAZN, das mit Eurosport kooperiert und deshalb die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr auf der Plattform anbietet, habt Ihr jedoch die Wahl zwischen verschiedenen Paketen. Diese heißen DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Ski alpin heute live, Übertragung: Teamwettbewerb in Soldeu im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Ski alpin heute live, Übertragung: Teamwettbewerb in Soldeu im Liveticker

Ihr habt keine Möglichkeit, das TV- oder Livestream-Angebot wahrzunehmen? Dann besteht immer noch die Option, im Liveticker bei SPOX das Rennen zu verfolgen. Wir beschreiben für Euch das Wichtigste ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des Teamwettbewerbs in Soldeu.

Ski alpin: Der Weltcup in Soldeu