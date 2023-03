Nachdem es in Nove Mesto heute bereits in der Mixed-Staffel rund ging, geht es nun mit der Single-Mixed-Staffel weiter. Biathlon im Liveticker!

Es ist so weit, das letzte Mixed-Rennen der Saison steht an! Mit unserem Liveticker bleibt Ihr über alle Entwicklungen im Bilde!

Biathlon: Single-Mixed-Staffel in Nove Mesto heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Aktuell führt im Biathlon kein Weg an Norwegen vorbei. Das Team um Dominator Johannes Thingnes Bö hat bei der Weltmeisterschaft in Oberhof Goldmedaillen in beiden Mixed-Disziplinen abgeräumt. Auch heute dürfte die Single-Mixed-Staffel der Skandinavier:innen deshalb favorisiert sein - auch wenn sie in der Gesamtwertung mit 130 Punkten aktuell hinter Frankreich (165) zurückliegt.

Vor Beginn: Am Vormittag ging es um 11.30 Uhr bereits im Mixed zur Sache, die Single-Mixed-Staffel startet um 15.15 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Single-Mixed-Staffel in Nove Mesto!

Biathlon: Single-Mixed-Staffel in Nove Mesto heute im TV und Livestream

Im Gegensatz zur Mixed-Staffel am Morgen habt Ihr im Single-Mixed wieder zwei Sender im Free-TV zur Auswahl: die ARD und Eurosport. Eine Viertelstunde vor Rennbeginn geht's jeweils los.

Streamen könnt Ihr das Programm natürlich auch. Der Livestream via sportschau.deist gratis, für Eurosport müsst Ihr via discovery+ oder DAZN zahlen.

Biathlon, Weltcup: Der Stand in der Mixed-Staffel