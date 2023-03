Die Biathlon-Saison findet heute mit dem Massenstart der Frauen am Holmenkollen ihren Abschluss. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Kann Julia Simon heute den Sieg in der Massenstart-Wertung nach Hause fahren? Und was macht Denise Herrmann-Wick im letzten Rennen ihrer Karriere? Das beantwortet dieser Ticker!

Biathlon: Massenstart der Frauen am Holmenkollen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kann Denise Herrmann-Wick in ihrem Rennen noch einmal für eine Top-Platzierung sorgen? Im Massenstart hatte die 34-Jährige in dieser Saison oft Probleme, ihre Form ist aktuell aber bestechend, gewann sie doch erst gestern die Kugel im Sprint - es wäre keine Überraschung, wenn sie heute auf den vorderen Rängen landet. Zudem gehen Vanessa Voigt, die aktuell starke Siebte im Massenstart-Weltcup ist, und Janina Hettich-Walz heute für Deutschland an den Start.

Vor Beginn: Auch heute ist das Feld der Favoritinnen breit: Die Weltcup-Führende Julia Simon dürfte ein Wörtchen um den Sieg mitreden, ebenso ihre Landsfrauen Lou Jeanmonnot und Anais Chevalier-Bouchet, die ihr letztes Rennen bestreitet. Außerdem ist mit der Italienerin Dorothea Wierer, die auch ihr Zukunft im Biathlon offen lässt und den beiden Öberg-Schwestern aus Schweden zu rechnen. Aufgrund der Breite in der Spitze heute dürfte also Spannung vorprogrammiert sein!

Vor Beginn: Um 15:10 Uhr fällt der letzte Startschuss in diesem Biathlonwinter zum Massenstart der Damen! Nachdem die Männer ihre Saison bereits heute Mittag beendet haben, werden nun auch die Frauen die Saison ausklingen lassen. Für viele Top-Athletinnen ist es heute das letzte Rennen: Unter anderem Denise Herrmann-Wick, Marte Olsbu Röiseland und Anais Chevalier-Bouchet werden ihre Karriere heute beenden und eine Ära zuende gehen lassen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum 12,5km Massenstart der Frauen aus Oslo! Rechtzeitig vor dem Start des Rennens der Skijägerinnen beginnt der Liveticker.

Biathlon: Massenstart der Frauen am Holmenkollen heute im TV und Livestream

Bewegtbild zum Saisonabschluss gibt's natürlich auch, und zwar in der ARD. Schaltet dort einfach Pünktlich um 15 Uhr ein, Kommentator Christian Dexne und Experte Arnd Pfeiffer berichten aus Oslo. Den Livestream findet Ihr auf sportschau.de.

Eurosport ist ebenfalls mit von der Partie - im TV gratis, im Livestream kostenpflichtig. Für Letzteren benötigt Ihr nämlich ein Abo bei discovery+ oder DAZN.

Biathlon: Weltcupstand im Massenstart der Frauen

Rang Name Punkte 1 Julia Simon 225 2 Anaïs Chevalier-Bouchet 146 3 Lou Jeanmonnot 143 4 Dorothea Wierer 135 5 Lisa Theresa Hauser 126 6 Lisa Vittozzi 114 7 Vanessa Voigt 109 8 Hanna Öberg 105 9 Emma Lunder 96 10 Chloé Chevalier 96