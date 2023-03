In Nove Mesto wird heute die Biathlon-Verfolgung der Frauen absolviert. SPOX tickert das Rennen live mit.

Der Weltcup in Nove Mesto wird heute mit einer Verfolgung der Frauen fortgesetzt. SPOX tickert das Rennen live mit.

Biathlon: Verfolgung der Frauen in Nove Mesto heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Erst gestern waren die Biathletinnen in Nove Mesto zum ersten Mal im Rahmen des Weltcups im Einsatz, als der Sprint anstand. Dieser endete aus deutscher Sicht solide. Beste DSV-Athletin war überraschend Vanessa Voigt,, sie wurde Fünfte beim Sieg der Norwegerin Röiseland. Was ist heute drin?

Vor Beginn: Das Rennen über zehn Kilometer beginnt um 15.45 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Verfolgung der Frauen im tschechischen Nove Mesto.

Biathlon: Verfolgung der Frauen in Nove Mesto heute im TV und Livestream

Die ARD und Eurosport bieten die Verfolgung der Frauen in Nove Mesto sowohl im Free-TV als auch im Livestream an. Dabei unterscheiden sich die Livestreams in Bezug auf Kosten. Für sportschau.de müsst Ihr nichts bezahlen, für discovery+ und DAZN hingegen schon. DAZN bietet für das Abonnement drei Pakete an: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Biathlon, Weltcup in Nove Mesto: Der Zeitplan