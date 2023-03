Im tschechischen Nove Mesto stehen die Mixed-Staffeln und die Single-Mixed-Staffel im Biathlon auf dem Plan. Alle Informationen zur Übertragung der beiden Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier bei SPOX geliefert.

Die Mixed-Staffel und die Single-Mixed-Staffel sind bereits die letzten beiden Rennen im tschechischen Nove Mesto für dieses Jahr. Im Anschluss zieht der Biathlon-Tross weiter zu den letzten beiden Stationen in diesem Jahr.

Bei den Biathlon-Weltcups in Östersund (Schweden) und Oslo (Norwegen) werden dann die Gewinner des Gesamtweltcups ermittelt. Die letzten Rennen der Mixed-Staffel und Single-Mixed-Staffel gewannen beide Norwegen, die auch nun wieder Top-Favoriten sind.

Alle Infos zur Übertragung der Mixed-Staffel und Single-Mixed-Staffel in Nove Mesto heute live im TV, Livestream und Liveticker erhaltet Ihr im Folgenden.

Biathlon, Übertragung: Mixed-Staffel und Single-Mixed-Staffel in Nove Mesto heute live im TV, Livestream und Liveticker

Normalerweise kümmert sich das Öffentlich-Rechtliche um die Übertragung von Biathlon. Das ist auch in diesem Fall so. Die ARD zeigt die Mixed-Staffel live live ab 11.30 Uhr im Free-TV. Als Reporter ist Christian Dexne live vor Ort. Ab 15 Uhr sind sie dann für die Single-Mixed-Staffel am Start.

© getty Die Biathleten aus Norwegen dominieren die Staffel-Wettbewerbe in dieser Weltcupsaison.

Neben der ARD ist ein weiterer Free-TV-Sender im Einsatz. Der Privatsender Eurosport überträgt allerdings nur die Single-Mixed-Staffel live ab 15 Uhr. Im Anschluss zeigen sie dann die Aufzeichnung der Mixed-Staffel.

Wie immer gibt es auch hier bei den Rennen des Biathlon-Weltcups im Livestream. Der Livestream der ARD ist kostenlos und auf sportschau.de zu finden.

Der Livestream von Eurosport ist hingegen nicht kostenlos und kann nur über die Plattform discovery+ aufgerufen werden. Außer Ihr habt ein DAZN-Abo. Aufgrund einer Partnerschaft gibt es die Möglichkeit, die beiden Livestreams der Sender Eurosport1 und Eurosport2 kostenlos zu sehen.

SPOX bietet Euch zusätzlich jeweils einen detaillierten Liveticker an. Mit diesem verpasst Ihr kein wichtiges Ereignis der beiden Rennen.

Biathlon, Übertragung: Mixed-Staffel und Single-Mixed-Staffel in Nove Mesto heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Wettbewerbe : Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel

: Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel Sportart : Biathlon

: Biathlon Ort : Nove Mesto (Tschechien)

: Nove Mesto (Tschechien) Beginn : 11.30 Uhr (Mixed-Staffel), 15.15 Uhr (Single-Mixed-Staffel)

: 11.30 Uhr (Mixed-Staffel), 15.15 Uhr (Single-Mixed-Staffel) TV : ARD , Eurosport

: , Livestream : sportschau.de, discovery+, DAZN

: Liveticker: SPOX

Biathlon, Weltcup in Nove Mesto: Der Zeitplan