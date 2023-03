Biathlon, Übertragung: Massenstart der Herren und der Frauen am Holmenkollen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Biathlon-Saison findet heute mit dem Massenstart der Herren und der Frauen am Holmenkollen ihren Abschluss. Die wichtigsten Infos zu den Rennen und ihrer Übertragung im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier!

Los geht es am letzten Biathlon-Tag der Saison um 12.50 Uhr mit dem Massenstart der Männer über 15 km. Die Frauen gehen um 15.10 Uhr an den Start, sie müssen am Holmenkollen in Oslo 12,5 km absolvieren.

Im Gesamtweltcup ist am heutigen Sonntag weder bei den Herren noch bei den Frauen etwas zu holen, Johannes Thingnes Bö und Julia Simon haben sich dort jeweils bereits vorzeitig durchgesetzt. Die Französin hat darüber hinaus auch die Wertung im Massenstart mit 79 Punkten Vorsprung vor ihrer Verfolgerin Anaïs Chevalier-Bouchet schon so gut wie in der Tasche, bei den Männern trennen den Führenden Vetle Sjastad Christiansen und seinen Verfolger Johannes Dale nur 22 Punkte.

Biathlon: Der Weltcup am Holmenkollen in Oslo

Datum Start Disziplin 16.03.2023 15:15 Sprint Männer 10 km 17.03.2023 15:20 Sprint Frauen 7,5 km 18.03.2023 12:45 Verfolgung Männer 12,5 km 18.03.2023 15:10 Verfolgung Frauen 10 km 19.03.2023 12:50 Massenstart Männer 15 km 19.03.2023 15:10 Massenstart Frauen 12,5 km

Nun bleibt nur noch Eines zu klären: Wer ist beim Massenstart der Herren und der Frauen im TV, Livestream und Liveticker dabei? Dieser Artikel liefert Antworten!

Biathlon, Übertragung: Massenstart der Herren und der Frauen am Holmenkollen heute live im TV und Livestream

Ihr möchtet Biathlon heute live in Bewegtbild sehen? Dann habt Ihr dafür mehrere Anlaufstellen. Eine davon ist Das Erste. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt jeweils pünktlich zu den beiden Rennen des Tages, an der Seite von Experte Arnd Pfeiffer sind Wilfried Hark beim Massenstart der Männer und Christian Dexne beim Massenstart der Frauen. Einen Livestream gibt es auch - den findet Ihr auf sportschau.de.

© imago images Johannes Thingnes Bö hat in dieser Saison den Gesamtweltcup gewonnen.

Darüber hinaus zeigt auch Eurosport Livebilder vom Holmenkollen, hier geht es um 12.45 Uhr bzw. 15 Uhr los. Anders als im Ersten müsst Ihr bei Eurosport zahlen, wenn Ihr den Livestream via discovery+ oder DAZN empfangen möchtet.

Warum Ihr Eurosport bei DAZN findet? Die beiden Sportdienste haben seit einiger Zeit eine Kooperation, weshalb beide Eurosport-Kanäle rund um die Uhr auf DAZN laufen. Was Ihr mit den drei Abo-Paketen von DAZN noch geliefert bekommt, erfahrt Ihr hier.

Biathlon, Übertragung: Massenstart der Herren und der Frauen am Holmenkollen heute live im TV, Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Biathlon, Übertragung: Massenstart der Herren und der Frauen am Holmenkollen heute im Liveticker

Wie gewohnt tickern wir auch heute beide Biathlon-Events des Tages live mit. So bleibt Ihr bei den letzten Rennen der Saison auf dem Laufenden!

Hier geht's zum Liveticker des Massenstarts der Herren am Holmenkollen.

Hier geht's zum Liveticker des Massenstarts der Damen am Holmenkollen.

© getty Julia Simon hat die Wertung im Massenstart gewonnen.

Biathlon, Übertragung: Massenstart der Herren und der Frauen am Holmenkollen - Wichtigste Infos

Wettbewerb : Biathlon Weltcup

: Biathlon Weltcup Disziplin: Massenstart der Herren und der Damen

Massenstart der Herren und der Damen Datum : Sonntag, 19. März 2023

: Sonntag, 19. März 2023 Beginn : 12.50 Uhr (Männer), 15.10 Uhr (Frauen)

: 12.50 Uhr (Männer), 15.10 Uhr (Frauen) TV : Das Erste, Eurosport

: Livestream : sportschau.de , discovery+ , DAZN

: , , Liveticker: SPOX

Biathlon: Weltcupstand im Massenstart

Massenstart der Herren

Rang Name Punkte 1 Vetle Sjåstad Christiansen 210 2 Johannes Dale 188 3 Sturla Holm Laegreid 163 4 Johannes Thingnes Bø 150 5 Sebastian Stalder 111 6 Fabien Claude 103 7 Benedikt Doll 96 8 Tarjei Bø 90 9 Michal Krcmar 86 10 Justus Strelow 81

Massenstart der Damen