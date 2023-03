Biathlon, Übertragung: Einzel der Herren und der Frauen in Östersund heute live im TV, Livestream und Liveticker

In Östersund beginnt heute die vorletzte Station des Biathlon-Weltcups 22/23. Wie Ihr die Einzel-Wettbewerbe der Herren und Frauen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der Weltcuptross der Biathleten schlägt vom heutigen Donnerstag, 9. März, bis kommenden Sonntag seine Zelte im schwedischen Östersund auf. Dort beginnen heute die Frauen (13.15 Uhr) und die Männer (16.20 Uhr) im Einzel. In beiden Wettbewerben gilt es jeweils vier Schießeinlagen zu absolvieren, ein Fehler wird immer mit einer Strafminute geahndet.

Das deutsche Biathlon-Team geht in unveränderter Besetzung in die Weltcuprennen in Östersund. Angeführt wird das Aufgebot einmal mehr von Sprint-Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick und Ex-Weltmeister Benedikt Doll. Neben Herrmann-Wick starten bei den Frauen Janina Hettich-Walz, Hanna Kebinger, Sophia Schneider, Vanessa Voigt und Anna Weidel. Für die Herren sind neben Doll auch Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Roman Rees, Justus Strelow sowie David Zobel dabei.

Beim Einzel der Herren fehlen heute die beiden norwegischen Brüder Johannes Thingnes und Tarjei Bö.

Da heute die letzten Einzel der Saison absolviert werden, fallen heute auch schon die Entscheidungen darüber, wer die Disziplinenwertungen gewinnen wird.

Biathlon, Weltcup in Östersund: Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Event 9. März 2023 13.15 Uhr Einzel Frauen (15 km) 9. März 2023 16.20 Uhr Einzel Herren (20 km) 11. März 2023 15 Uhr Staffel Frauen (4x6 km) 11. März 2023 16.30 Uhr Staffel Herren (4x7,5 km) 12. März 2023 13 Uhr Massenstart Frauen (12,5 km) 12. März 2023 16 Uhr Massenstart Herren (15 km)

Biathlon, Übertragung: Einzel der Herren und der Frauen in Östersund heute live im TV und Livestream

Biathlon genießt in Deutschland hohe Beliebtheit. Deshalb werden heute beide Rennen heute live im Free-TV übertragen - vom ZDF und von Eurosport. Das "Zweite" geht um 13 Uhr bzw. 16.10 Uhr auf Sendung, Eurosport jeweils kurz vor Beginn der Rennen.

Kostenlose Livestreams bietet das ZDF in seiner Mediathek an. Zugriff auf die Eurosport-Übertragungen erhaltet Ihr auch über die kostenpflichtige Streaming-Plattform discovery+.

Kunden des Streamingdienstes DAZN haben rund um die Uhr Zugriff auf Eurosport und können deshalb die heutigen Rennen ohne zusätzliche Kosten live sehen. Mit einem DAZN-Abo seht Ihr auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Tennis, die großen US-Sportarten, Boxen und noch viele weitere Sporthighlights.

Biathlon, Übertragung: Einzel der Herren und der Frauen in Östersund heute im Liveticker

Jederzeit über das Renngeschehen informiert seit Ihr auch bei SPOX. Wir tickern heute beide Rennen für Euch mit!

Hier geht's zum Liveticker Einzel der Frauen.

Hier geht's zum Liveticker Einzel der Herren.

Biathlon, Übertragung: Einzel der Herren und Frauen in Östersund - Wichtigste Infos

© getty Lisa Vitozzi kann heute den Einzel-Weltcup gewinnen.

Biathlon: Der aktuelle Stand im Weltcup der Herren und Frauen

Biathlon: Weltcup der Herren im Einzel

Rang Name Punkte 1 Johannes Thingnes Bö 119 2 Vetle Sjastad Christiansen 111 3 Niklas Hartweg 105 4 Martin Ponsiluoma 98 5 Sturla Holm Laegreid 90

Biathlon: Weltcup der Frauen im Einzel