Zu Beginn des Weltcups in Östersund steigt heute das Einzelrennen der Frauen. Hier bei SPOX könnt Ihr den 15 Kilometer langen Lauf mitverfolgen.

Biathlon: Einzel der Frauen in Östersund heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit dem Rennen in Östersund wird heute der Einzelweltcup endgültig abgeschlossen. Zwei Rennen dieser Sorte gab es bereits, nun steht das dritte und letzte an. In dieser Rangliste ist Vanessa Voigt beste Deutsche mit Rang sechs. Denise Herrmann-Wick, die im Gesamtweltcup Fünfte ist, befindet sich im Einzelweltcup auf Platz acht.

Vor Beginn: Der Lauf über 15 Kilometer beginnt um 13.15 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Einzelrennen der Frauen in Östersund (Schweden).

Biathlon: Einzel der Frauen in Östersund heute im TV und Livestream

Wer das Rennen live verfolgen möchte, hat mehrere Optionen zur Verfügung. Im Free-TV etwa kümmern sich das ZDF und Eurosport 1 um die Übertragung. In Sachen Livestream sind zdf.de, discovery+ und DAZN die richtigen Adressen. Zugriff auf zdf.de kriegt Ihr kostenlos, während für discovery+ und DAZN in Form von Abonnements bezahlt werden muss.

Speziell DAZN bietet drei verschiedene Wege zu seinem Livestream-Angebot an: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Biathlon: Der Weltcup in Östersund