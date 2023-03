In Nove Mesto findet heute im Biathlon-Weltcup ein Sprint der Herren statt. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

In Nove Mesto steigt heute das erste Weltcup-Rennen nach der WM. Wer gewinnt den Sprint der Herren? Das erfahrt Ihr in unserem Liveticker.

Biathlon: Sprint der Herren in Nove Mesto heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Insgesamt sechs deutsche Athleten gehen heute in Tschechien an den Start. Justus Strelow (Startnummer: 12), David Zobel (34), Roman Rees (44), Benedikt Doll (52), Johannes Kühn (68) und Philipp Nawrath (89).

Vor Beginn: Das deutsche Aufgebot bleibt im Vergleich zu den Titelkämpfen von Oberhof unverändert. Die deutschen Herren um Ex-Weltmeister Benedikt Doll sind nach der enttäuschenden Ausbeute auf Wiedergutmachung aus. Als Favoriten gegen aber die starken Norweger um den Weltcupführenden Johannes Thingnes Bö an den Start.

Vor Beginn: Das erste Weltcup-Rennen nach der WM in Oberhof beginnt heute um 16.10 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Biathlon-Sprints der Herren in Nove Mesto.

Biathlon: Sprint der Herren in Nove Mesto heute live im TV und Livestream

Das Erste überträgt den Sprint der Herren in Nove Mesto heute ab 16 Uhr live im Free-TV und auch im Livestream via ard.de. Ebenfalls live im Free-TV zeigt Eurosport das Rennen. Der Privatsender bietet zudem via discovery+ einen kostenpflichtigen Livestream an.

Der Streamingdienst DAZN zeigt seinen Abonnenten das Rennen wegen der bestehenden Kooperation mit Eurosport ebenfalls live. Alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Abos findet Ihr hier.

Biathlon, Weltcup in Nove Mesto: Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Event 2. März 2023 16.10 Uhr Sprint der Herren (10 km) 3. März 2023 16.10 Uhr Sprint der Damen (7,5 km) 4. März 2023 13.50 Uhr Verfolgung der Herren (12,5 km) 4. März 2023 15.45 Uhr Verfolgung der Damen (10 km) 5. März 2023 11.30 Uhr Mixed-Staffel (4x7,5 km) 5. März 2023 15.15 Uhr Single-Mixed-Staffel (13,5 km)