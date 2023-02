Bei der Bob-WM treten die Herren am heutigen Sonntag zum finalen Viererbob an. Übertragung im TV und Livestream: SPOX erklärt in diesem Artikel, wie man heute live dabei ist.

Jetzt geht es ans Eingemachte. Die Bob-Weltmeisterschaft geht in ihre finalen Läufe, diese finden am heutigen Sonntag, den 5. Februar statt. Im Einsatz sind dabei die Männer, die im Viererbob herausgefordert werden.

Der Startschuss zum dritten Durchgang fällt gegen 13 Uhr, den vierten Lauf gibt es im Anschluss daran. Schauplatz ist weiterhin die Gemeinde St. Moritz in der Schweiz.

Wie kann man die Finalläufe im Viererbob heute live im TV und Livestream miterleben? SPOX verrät das im Folgenden.

Bob WM, Übertragung: Finalläufe 4er Bob der Herren in St. Moritz heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht für alle, die sich für die Bob-Weltmeisterschaft interessieren: Die finalen Läufe bekommt Ihr heute live im TV und Livestream zu sehen. Der Übertragung zur WM nahmen und nehmen sich die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF an, dem Abschluss nimmt sich dabei die ARD an. Das Erste sendete auch am gestrigen Samstag.

Im TV-Programm gibt es die Bob-WM heute live ab ca. 13.25 Uhr und 15.15 Uhr zu sehen, abgesehen davon stellt der frei empfangbare Sender aber auch noch einen kostenlosen Livestream zur Verfügung. Online kann man bereits ab 13 Uhr mit dabei sein, sodass man nichts verpasst.

© getty Die Bob- und Skeleton-WM ist im Gange.

Bob WM, Übertragung: Finalläufe 4er Bob der Herren in St. Moritz heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Disziplin: Viererbob der Herren

Viererbob der Herren Ort: St. Moritz (Schweiz)

St. Moritz (Schweiz) Beginn: 13.00 Uhr

13.00 Uhr TV: ARD

Livestream: ard.de

Bob WM - Zweierbob: Lochner erstmals Weltmeister - Friedrich Zweiter

Johannes Lochner hat nach acht Jahren Anlauf endlich seinen großen Sieg gegen Francesco Friedrich gefeiert und ist nun erstmals Weltmeister im Zweierbob. Der 32-Jährige gewann bei der WM in St. Moritz am Sonntag das Rennen im kleinen Schlitten, Friedrich holte Silber und sicherte dem deutschen Verband damit den Doppelsieg. Der Schweizer Michael Vogt wurde auf seiner Heimbahn mit einer Hundertstelsekunde Rückstand auf den Rekordweltmeister Dritter.

Es war ein souveräner Sieg, am Ende trennten Lochner und Friedrich 0,49 Sekunden. Der Sachse war angeschlagen ins Rennen gegangen, kurz vor dem Jahreswechsel hatte er eine Adduktoren-Verletzung erlitten. Am Start war er mit Anschieber Alexander Schüller daher nicht so dominant wie gewohnt - das Rennen verlor Friedrich aber eher in der Bahn durch fehlerhafte Fahrten.

Für Friedrich endeten damit zwei historische Serien ausgerechnet in St. Moritz. Siebenmal in Folge hatte er den WM-Titel im Zweier gewonnen, erstmals vor genau zehn Jahren auf der Schweizer Natureisbahn. Seine Dominanz erstreckte sich aber auch auf den Vierer - und auch auf Olympia: Seit 2017 war er bei Großereignissen in allen Rennen ungeschlagen.

Lochner war in all diesen Jahren so etwas wie der ewige Zweite. Ob bei WM oder Olympia, im großen oder kleinen Schlitten, bei den Saisonhöhepunkten konnte er Friedrich nie besiegen - selbst dann nicht, wenn er mal ganz oben stand: 2017, bei Lochners einzigem WM-Titel im Vierer, holte Friedrich zeitgleich ebenfalls Gold.

Am Samstag und Sonntag in St. Moritz präsentierte Lochner sich nun aber in weltmeisterlicher Form. Mit Anschieber Georg Fleischhauer überzeugte er am Start und bewies auch an den Lenkseilen die nötige Ruhe. Lokalmatador Vogt (+0,50) war trotz seines Heimvorteils nur im ersten Lauf schneller. Christoph Hafer und Anschieber Matthias Sommer verpassten als Vierte (+0,86) knapp das Podest. (Quelle: SID)

Bob- und Skeleton-WM: Ewiger Medaillenspiegel - Top 5