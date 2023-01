Das letzte Biathlon-Rennen vor der Weltmeisterschaft in Oberhof steht an: Die Männer messen sich in der Staffel. Alle Aktionen könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen!

Vor der WM geht es heute ein letztes Mal in Antholz zur Sache. Wir tickern die Staffel der Männer hier live mit!

Biathlon: Staffel der Herren in Antholz heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bei der gestrigen Verfolgung siegte einmal mehr der Norweger Johannes Thingnes Bö. Er setzte sich mit rund 40 Sekunden vor seinem Landsmann Sturla Holm Lägreid und dem Schweden Martin Ponsiluoma (+1:34,3). Bester Deutscher war Benedikt Doll (+2:33,0) auf Rang 10. Für heute dürfte sich die deutsche Staffel gute Chancen ausrechnen, beim jüngsten Rennen in Ruhpolding ergatterte das Team um Doll, David Zobel, Johannes Kühn und Roman Rees nämlich Platz zwei.

Vor Beginn: Seit 11.45 Uhr geht es bei den Frauen zur Sache, im Anschluss folgen dann ab 14.30 Uhr die Herren.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Staffel der Herren in Antholz!

Biathlon: Staffel der Herren in Antholz heute im TV und Livestream

Nur das ZDF zeigt die Staffel der Herren heute im Free-TV sowie im kostenfreien Livestream über zdf.de. Eurosport berichtet zwar auch aus Antholz, allerdings nur auf dem Pay-TV-Kanal Eurosport 2 und über den Streamingdienst discovery+.

Ihr habt bereits DAZN oder denkt darüber nach, Euch ein Abo zu sichern? Dann könnt Ihr Eurosport 2 auch dort mehrkostenfrei empfangen. Darüber hinaus gibt's eine Menge weiterer Sportarten (Fußball, US-Sport, Tennis, Kampfsport, Darts, Motorsport,...). Welche davon Ihr mit welchem der drei neuen Abo-Modelle verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

