Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Qualifikation in Bischofshofen im TV, Livestream und Liveticker

In Bischofshofen findet heute die Qualifikation für das morgige abschließende Springen der Vierschanzentournee statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Qualifikationssprünge live im TV und Livestream sehen könnt.

Vierschanzentournee - Qualifikation in Bischofshofen: Datum, Zeit, Infos

Egal, was in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck passierte, die Entscheidung der Vierschanzentournee fällt auch in diesem Jahr wieder im österreichischen Bischofshofen. Die Qualifikation für das letzte Springen der Vierschanzentournee 22/23 findet am heutigen Dienstag, den 5. Januar, statt. Um 16.30 Uhr beginnt die Qualifikation auf der Paul-Außerleitner-Schanze.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Qualifikation in Bischofshofen im TV und Livestream

Das Qualifikation in Bischofshofen wird heute gleich von mehreren Anbietern live im TV und im Livestream übertragen. Wer für die Live-Übertragungen verantwortlich ist, verraten wir Euch in den folgenden Abschnitten.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Qualifikation in Bischofshofen im Free-TV

Im Free-TV läuft die Qualifikation heute live auf zwei Sendern. Die Übertragungsrechte liegen nämlich beim ZDF und bei Eurosport.

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen beginnt die Übertragung mit Moderator Norbert König, Experte Toni Innauer und Kommentator Stefan Bier um 16.10 Uhr. Eurosport geht mit mit seiner Live-Übertragung um 16.25 Uhr auf Sendung.

© getty Halvor Egner Granerud will in Bischofshofen den Gesamtsieg der Vierschanzentournee perfekt machen.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Qualifikation in Bischofshofen im Livestream

Da sowohl das ZDF als auch Eurosport diverse Livestreams anbieten, könnt Ihr die Qualifikation heute auf verschiedenen Endgeräten live verfolgen.

Nichts bezahlen müsst Ihr für den Livestream des ZDF. Nur mit einem Abo kann die Qualifikation heute dagegen über den Eurosport Player, dem offiziellen Eurosport-Streamingkanal, verfolgt werden.

Auch Kunden von DAZN können die Qualifikation heute live verfolgen. Der Streamingdienst und Eurosport sind eine Kooperation eingegangen, die es Euch erlaubt, auf DAZN die Übertragungen des Sportsenders auf den beiden Kanälen Eurosport 1 und Eurosport 2 zu sehen.

Der Streamingdienst bietet durch die Kooperation mit Eurosport zudem auch Übertragungen zu weiteren Wintersportarten (u.a. Ski alpin und Biathlon) an.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Qualifikation in Bischofshofen im Liveticker

Alle Sprünge der Qualifikation in Bischofshofen könnt Ihr im ausführlichen Liveticker von SPOX mitverfolgen.

Hier geht's zum Liveticker: Qualifikation in Bischofshofen.

Vierschanzentournee, Übertragung heute live: Qualifikation in Bischofshofen im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Qualifikation in Bischofshofen

Qualifikation in Bischofshofen Datum: 5. Januar 2023

5. Januar 2023 Beginn: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Übertragung im TV: ZDF , Eurosport

ZDF Übertragung im Livestream: DAZN , ZDF , Eurosport Player

, ZDF Liveticker: SPOX

Vierschanzentournee: Gesamtstand nach dem 3. Springen