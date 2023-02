Skispringen, Übertragung heute live: Teamspringen in Willingen im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Skiflug-Spektakel am Kulm geht es heute im Weltcup mit dem Teamspringen in Willingen weiter. Wie Ihr den Wettkampf live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, bekommt Ihr hier erklärt.

Vor einer Woche fand am Kulm in Tauplitz / Bad Mitterndorf der erste Skiflug-Wettbewerb der Saison statt. Nun kehren die Athleten, gemeinsam mit den Athletinnen, wieder auf die kleineren Schanzen zurück. Am heutigen Freitag, den 3. Februar, steht auf der Mühlenkopfschanze im nordhessischen Willingen das Teamspringen an. Der Mixed-Weltcup geht um 16 Uhr los. Ab morgen geht es dann weiter mit den Einzelwettbewerben.

Skispringen, Übertragung heute live: Teamspringen in Willingen im TV und Livestream

Das Teamspringen wird heute sowohl in der ARD als auch bei Eurosport 1 im Free-TV übertragen. Die ARD geht dabei etwas früher auf Sendung: Um 15.55 Uhr meldet sich Kommentator Tom Bartels und führt darauf die Zuseher vor den Bildschirmen durch den Wettbewerb. Bei Eurosport 1 wird der Durchgang um 16.10 Uhr ausgestrahlt.

© getty In Willingen findet heute das Teamspringen statt.

ARD und Eurosport sind auch dann die richtigen Ansprechpartner, wenn es um die Übertragung des Mixed-Wettbewerbs im Livestream geht. Sie unterscheiden sich jedoch in der Zugangsart. Während der Livestream der ARD bei sportschau.de kostenlos ist, fallen für discovery+ Kosten an.

Kostenpflichtig ist zudem auch der Streamingdienst DAZN, der wegen der Kooperation mit Eurosport alles im Livestream anbietet, was Eurosport bei Eurosport 1 und Eurosport 2 zeigt - und das täglich rund um die Uhr. Je nachdem, für welches der drei Abo-Pakete Ihr Euch entscheidet - zur Auswahl stehen: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World -, bekommt Ihr Zugriff auf Sportarten wie Fußball, Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, Biathlon, Ski alpin, US-Sport (NBA und NFL) und noch mehr.

Skispringen, Übertragung heute live: Teamspringen in Willingen im Liveticker

Ansonsten steht bei SPOX auch ein Liveticker zur Verfügung, mit dem Ihr ebenfalls das Teamspringen in Willingen verfolgen könnt.

Hier geht es zum Liveticker des Teamspringens in Willingen.

© getty Deutschland liegt in der Nationenwertung auf Rang fünf.

