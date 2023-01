Ski alpin, Übertragung heute live: Super G der Herren in Cortina d'Ampezzo und Slalom der Frauen in Spindlermühle im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Tag wird es für die Männer und Frauen im Ski-alpin-Weltcup ernst. Die Männer gehen heute beim Super G in Cortina d'Ampezzo an den Start, während die Frauen beim Slalom in Spindlermühle um den Sieg kämpfen. Alle Informationen zu den Übertragungen der Ski-alpin-Rennen und wo Ihr diese heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Ski-alpin-Wettkämpfe starten am heutigen Sonntag, dem 29. Januar, mit dem Slalom der Frauen in Spindlermühle. Um 09.15 Uhr beginnt der 1. Lauf in der tschechischen Stadt. Der finale zweite Lauf startet dort um 12.15 Uhr. Die Männer gehen heute ab 10.15 Uhr beim Super G in Cortina d'Ampezzo an den Start.

DSV-Athletin Lena Dürr fährt bislang eine tolle Weltcup-Saison, in der Weltspitze hat sich die Münchnerin mittlerweile fest etabliert. Der erste Weltcup-Erfolg im Slalom lässt jedoch immer noch auf sich warten. Ihrem ersten Slalom-Sieg kam Dürr zuletzt in Flachau sehr nahe. Dort wurde sie hinter Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin letztendlich Dritte.

Bei den Männern sind am heutigen Tag die Augen im Super G vor allem auf Marco Odermatt und Aleksander Aamodt Kilde gerichtet. Die beiden dominieren den Super G in dieser Saison. Die beiden Skifahrer gewannen in diesem Weltcup-Winter jeweils zwei Super-G-Rennen. Machen Kilde und Odermatt den Sieg in Cortina d'Ampezzo heute auch unter sich aus?

Termin Wettkampf Ort Start So., 29.01 Slalom der Frauen Spindlermühle 09.15 Uhr / 12.15 Uhr So., 29.01 Super G der Männer Cortina d'Ampezzo 10.15 Uhr

Im TV zeigen am heutigen Tag das ZDF und Eurosport 2 den Super G der Herren in Cortina d'Ampezzo und den Slalom der Frauen in Spindlermühle live. Darüber hinaus bieten sich Euch einige Optionen, die beiden Rennen im Livestream zu verfolgen - beispielsweise auf DAZN.

Das ZDF startet mit seiner Übertragung des Super G der Herren in Cortina d'Ampezzo kurz vor Rennbeginn um 10.13 Uhr. Das ZDF-Team besteht aus Moderatorin Lena Kesting, Experte Marco Büchel und Kommentator Michael Pfeffer. Den Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders findet Ihr auf zdf.de und in der ZDF-Mediathek.

Der Pay-TV-Sender Eurosport 2 überträgt den Super G der Männer heute schon ab 10.05 Uhr. Mit einem Abonnement beim Streamingdienst discovery+ habt Ihr Zugriff auf den kostenpflichtigen Livestream des Sportsenders.

Ebenfalls im Livestream zeigt heute DAZN den Super G in Cortina d'Ampezzo. Live und in voller Länge seht Ihr dort die Übertragung von Eurosport. Die beiden TV-Sender sind eine Kooperation eingegangen, mit der Ihr als DAZN-Kunden die Inhalte von Eurosport 1 und 2 im Livestream sehen könnt. Für ein DAZN-Abonnement zahlt ihr im Monat zwischen 39,99 Euro und 9,99 Euro. Mit DAZN Unlimited, DAZN Standard oder DAZN World habt Ihr die Wahl zwischen drei Abo-Paketen. Hier liefern wir Euch alle Infos zu den verschiedenen Paketen.

Den Slalom der Frauen in Spindlermühle überträgt das ZDF heute im kostenfreien Livestream und im Free-TV. Den 1. Lauf seht Ihr ausschließlich im Livestream auf zdf.de und in der ZDF-Mediathek ab 09.10 Uhr. Den 2. Durchgang des Rennens zeigt der Sender dann auch im Free-TV ab 12.40 Uhr. Julius Hilfenhaus fungiert für das ZDF als Kommentator.

Eurosport 2 startet mit seiner Übertragung des 1. Slalom-Laufs der Frauen in Spindlermühle um 09.00 Uhr. Ab 12.00 Uhr seht Ihr auf Eurosport 2 ebenso den 2. Durchgang live und in voller Länge im Pay-TV. Auch den Slalom der Frauen überträgt Eurosport im Livestream auf discovery+.

DAZN überträgt am heutigen Tag auch den Slalom der Frauen in Spindlermühle im Livestream. DAZN zeigt die Übertragung von Eurosport live und vollumfänglich in der DAZN-App. Alternativ findet Ihr den Livestream von DAZN mit Eurem Laptop im Browser.

Die beiden Ski-alpin-Rennen des Tages begleitet SPOX für Euch in ausführlichen Livetickern. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde der Rennaction.

Super G der Männer

Rang Name Punkte 1 Marco Odermatt 340 2 Aleksander Aamodt Kilde 312 3 Vincent Kriechmayr 209 4 Stefan Rogentin 161 5 Alexis Pinturault 143

Slalom der Frauen