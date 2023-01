Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Herren in Kitzbühel und Damen in Cortina d'Ampezzo im TV, Livestream und Liveticker

Im Ski-alpin-Weltcup stehen heute gleich zwei Rennen auf einmal an: Die Herren bestreiten die legendäre Streif-Abfahrt in Kitzbühel, die Frauen absolvieren eine Abfahrt in Cortina d'Ampezzo. Wie Ihr die beiden Rennen live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, wird Euch hier erklärt.

Im Ski alpin geht es am heutigen Freitag, den 20. Januar, so richtig zur Sache. Sowohl die Herren als auch die Frauen sind im Einsatz. Während die Frauen im norditalienischen Cortina d'Ampezzo eine Abfahrt bestreiten, steht bei den Herren die erste Streif-Abfahrt im Rahmen der legendären Hahnenkammrennen in Kitzbühel (Österreich) auf dem Plan. Das Frauen-Rennen geht um 10.15 Uhr los, die Herren-Abfahrt um 11.30 Uhr.

Ski alpin: Der heutige Renntag

Uhrzeit Wettkampf 10.15 Uhr Abfahrt der Frauen in Cortina d'Ampezzo 11.30 Uhr Abfahrt der Herren in Kitzbühel

Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Herren in Kitzbühel und der Damen in Cortina d'Ampezzo im TV und Livestream

Im Free-TV sind heute beide Rennen zu sehen. Darum kümmert sich der öffentlich-rechtliche Sender ZDF. Oft bietet auch Eurosport Ski-Wettbewerbe im frei empfangbaren Fernsehen an, heute ist dies jedoch nicht der Fall. Nichtsdestotrotz könnt Ihr die Abfahrten auf dem Pay-TV-Sender Eurosport 2 live verfolgen.

Was die Übertragung im Livestream betrifft, sind zdf.de wo die Rennen kostenlos angeboten werden, und discovery+ (kostenpflichtig) die richtigen Adressen.

© getty In Kitzbühel findet die legendäre Streif-Abfahrt statt.

Dadurch, dass Eurosport eine Kooperation mit DAZN hat, sind die Abfahrten auch bei DAZN zu sehen. Denn: Eurosport 1 und Eurosport 2 werden aufgrund des Deals ununterbrochen auf der DAZN-Plattform angeboten. Um die Streams bei DAZN nutzen zu können, wird ein Abonnement benötigt, das mit Kosten verbunden ist. Wer noch keines hat, hat die Wahl zwischen folgenden Paketen: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World. Wie sich die Kosten dabei unterscheiden, könnt Ihr hier nachlesen.

Ski alpin, Übertragung heute live: Abfahrt der Herren in Kitzbühel und der Damen in Cortina d'Ampezzo im Liveticker

SPOX stellt zu beiden Rennen jeweils einen Liveticker zur Verfügung, mit dem Ihr ebenfalls alles Wichtige, das auf der Piste geschieht, zeitgleich mitverfolgen könnt.

Hier geht es zum Liveticker der Abfahrt der Frauen in Cortina d'Ampezzo.

Hier geht es zum Liveticker der Abfahrt der Herren in Kitzbühel.

© getty Ryan Cochran-Siegle war Schnellster im ersten Abfahrtstraining auf der Streif.

Ski alpin: Die Weltcupstände

Der Stand im Weltcup der Frauen:

Platz Name Punkte 1. Mikaela Shiffrin 1195 2. Petra Vlhova 796 3. Lara Gut-Behrami 636 4. Wendy Holdener 569 5. Federica Brignone 559 6. Marta Bassino 552 7. Sofia Goggia 470 8. Ragnhild Mowinckel 412 9. Corinne Suter 379 10. Elena Curtoni 376

