In Cortina d'Ampezzo findet heute der Super G der Herren statt. Im Liveticker von SPOX lässt sich das Rennen live verfolgen.

Nach drei Technikwettbewerben in Folge sind heute endlich wieder die Speedspezialisten im Einsatz. In Cortina d'Ampezzo steigt der Super G der Herren. SPOX tickert das Rennen live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Super G der Herren in Cortina d'Ampezzo heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Damen-Elite war noch vor einer Woche in Cortina d'Ampezzo unterwegs, nun sind an diesem Wochenende die Herren an der Reihe. Der Weltcup beginnt heute mit einem Super G. Morgen steigt dann der zweite. Langsam aber sicher blickt die Ski-Welt jedoch auf die Weltmeisterschaft, die für die Herren am 7. Februar in Courchevel mit einer Alpinen Kombination losgeht.

Vor Beginn: Um 11.10 Uhr geht das Rennen in Norditalien los.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Super G der Herren in Cortina d'Ampezzo.

© getty Romed Baumann geht heute als Erster an den Start.

Ski alpin: Super G der Herren in Cortina d'Ampezzo heute im TV und Livestream

Das ZDF kümmert sich als einziger Sender heute um die Übertragung des Rennens im Free-TV. Um 11 Uhr werden die ersten Livebilder ausgestrahlt. Parallel dazu wird der Super G auch im kostenlosen Livestream bei zdf.de gezeigt.

Wie üblich wurde auch Eurosport mit der Übertragung beauftragt. Bei Eurosport 2 geht es um 10.55 Uhr los. Discovery+ und DAZN liefern jeweils ebenfalls einen Livestream. Wer auf das Angebot von DAZN zugreifen möchte und noch nicht Kunde ist, muss zwischen DAZN Unlimited, DAZN Standard oder DAZN World entscheiden.

