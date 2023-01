Der Weltcup in Wengen wird heute mit einem Slalom der Herren abgeschlossen. SPOX tickert das Rennen live mit.

Das Lauberhornwochenende in Wengen wird heute mit einem Slalom abgeschlossen. Bei SPOX könnt Ihr beide Durchgänge im Liveticker mitverfolgen.

Ski alpin: Slalom der Herren in Wengen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Einen Anwärter aufs Stockerl haben auch die Österreicher. Dabei handelt es sich um Manuel Feller (Startnummer 7), der in Val d´Isere und 2019 hier in Wengen Zweiter war. Für Johannes Strolz (9) muss es zunächst darum gehen, mal ein Ergebnis einzufahren. Das ist dem Olympiazweiten in diesem Winter nämlich noch gar nicht gelungen. Die Top 10 strebt Marco Schwarz (15) an. Gespannt sind wir natürlich auch auf Vizeweltmeister Adrian Pertl (20), Fabio Gstrein (22) und Michael Matt (23). Um die übrigen der acht ÖSV-Starter kümmern wir ins im Verlauf des Rennens.

Vor Beginn: Zum Abschluss des Lauberhorn-Wochenendes steht also der Slalom auf dem Programm. Es handelt sich um den fünften Wettkampf in dieser Disziplin während der laufenden Weltcup-Saison. Dabei haben die Athleten eine 644 Meter lange Strecke zurückzulegen. Vom Start auf 1.475 Metern gilt es 194 Höhenmeter hinunter ins Ziel zu bewältigen. Dabei weist die Kurssetzung von Tristan Glasse-Davies den Weg. Der britische Trainer hat 65 Tore gesteckt.

Vor Beginn: Zwei Rennen wurden in den vergangenen zwei Tagen auf dem Lauberhorn bereits absolviert - ein Super G und eine Abfahrt, die beide der Norweger Aleksander Aamodt Kilde gewann. Nun müssen sich jedoch die Techniker beweisen. Mit Linus Straßer, Sebastian Holzmann, Anton Tremmel, Alexander Schmid, Fabian Himmelsbach, David Ketterer und Adrian Meisen gehen gleich sieben deutsche Slalomfahrer heute in Wengen an den Start.

Vor Beginn: Der erste Durchgang wird um 10.15 Uhr eröffnet, der zweite folgt um 13.15 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Slalom der Herren in Wengen (Schweiz).

© getty Linus Straßer ist einer von sieben Deutschen, die heute an den Start gehen.

Ski alpin: Slalom der Herren in Wengen heute im TV und Livestream

Übertragen wird das Rennen von der ARD und Eurosport. Beide Sender bieten beide Durchgänge sowohl im Free-TV als auch im Livestream an. Bei den Streams gibt es zwischen den Anbietern jedoch einen Unterschied - der Livestream der ARD ist bei sportschau.de kostenlos abrufbar, discovery+ hingegen ist kostenpflichtig.

Nachdem DAZN eine Kooperation mit Eurosport eingegangen ist, bietet auch der Streamingdienst eine Möglichkeit an, um den Slalom in Wengen live zu verfolgen. Welches der drei DAZN-Pakete für Euch das richtige ist, könnt Ihr hier nachlesen.

