In St. Anton findet heute der zweite Super G der Frauen statt. Hier könnt Ihr das Rennen live mitverfolgen.

Nachdem gestern bereits der erste Super G der Frauen stattfand, folgt heute direkt der zweite. Wer krallt sich dieses Mal die 100 Punkte? SPOX tickert den Speedwettbewerb für Euch mit.

Ski alpin: 2. Super G der Frauen in St. Anton heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Eigentlich war der heutige Super G der Frauen in St. Anton der einzige, der ursprünglich geplant war. Weil aber gestern die Abfahrt aufgrund fehlender Trainingseinheiten nicht über die Bühne gehen konnte, veranstaltete man also einen Super G. Diesen gewann die Italienerin Federica Brignone vor Joana Hählen und Lara Gut-Behrami. Kira Weidle wurde starke Siebte. Was ist heute für die Deutsche möglich?

Vor Beginn: Um 11.30 Uhr geht das Rennen los.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum zweiten Super G der Frauen in St. Anton (Österreich).

© getty Kann Kira Weidle den starken sieben Platz von gestern heute wiederholen?

Ski alpin: 2. Super G der Frauen in St. Anton heute im TV und Livestream

Wer den zweiten Super G heute im Free-TV sehen möchte, hat zwei Möglichkeiten: ARD und Eurosport. Dieselben beiden Sender kümmern sich auch um die Übertragung im Livestream. Während der Livestream bei sportschau.de kostenlos ist, verlangt discovery+ ein kostenpflichtiges Abonnement.

Außerdem ist das Rennen auch bei DAZN live zu sehen. Weil der Streamingdienst gemeinsam mit Eurosport kooperiert, werden Eurosport 1 und Eurosport 2 auch bei DAZN abgebildet. Auch für DAZN wird ein Abo benötigt, wie hoch die Kosten dafür sind, könnt Ihr hier nachlesen.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Frauen

Platz Name Punkte 1. Mikaela Shiffrin 1195 2. Petra Vlhova 796 3. Wendy Holdener 569 4. Lara Gut-Behrami 536 5. Marta Bassino 492 6. Federica Brignone 479 7. Sofia Goggia 470 8. Ragnhild Mowinckel 380 9. Sara Hector 364 10. Corinne Suter 353