Die Biathlon-EM in Lenzerheide ist in vollem Gange. An diesem Samstag sind Herren und Damen in der Disziplin Verfolgung gefragt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Rennen live im TV und Livestream sehen könnt.

Im Rahmen des IBU-Cups findet in diesen Tagen (25. bis 29. Januar) die Biathlon-Europameisterschaft statt. Als Austragungsort dient den Athletinnen und Athleten der Schweizer Ferienort Lenzerheide.

Die Ergebnisse der verschiedenen Rennen sind für viele Nationen besonders mit Anblick auf die anstehende WM in Oberhof interessant. So teilte der Deutsche Skiverband (DSV) bereits mit, dass man das noch ausstehende WM-Ticket der Männer von den hiesigen Leistungen abhängig machen wird.

Beim ersten Rennen, dem Einzel am Mittwoch, gelang Philipp Nawrath mit Platz fünf das beste Ergebnis der Herren. Noch stärker stachen aber die Damen aus der Konkurrenz heraus: Satten vier DSV-Biathletinnen - angeführt von Gesamtsiegerin Lisa Maria Spark (22) - gelang demnach der Sprung in die Top 6.

Biathlon EM in Lenzerheide: Programm, Zeitplan, Termine

Datum Uhrzeit Wettkampf Mi., 25.1. 10.15 Uhr 15 km Einzel Frauen Mi., 25.1. 14.00 Uhr 20 km Einzel Männer Fr., 27.1. 10.30 Uhr 7,5 km Sprint Frauen Fr., 27.1. 14.00 Uhr 10 km Sprint Männer Sa., 28.1. 10.30 Uhr 10 km Verfolgung Frauen Sa., 28.1. 13.30 Uhr 12,5 km Verfolgung Männer So., 29.1. 10.30 Uhr 4 x 6 km Team Mixed Staffel So., 29.1. 13.30 Uhr 6 km + 7,5 km Single Mixed Staffel

Biathlon EM, Übertragung: Verfolgung der Herren und Frauen in Lenzerheide heute live im TV und Livestream

Wie schon im Falle der bisherigen Rennen bei der Europameisterschaft werden auch die zwei Verfolgungsevents heute nicht im Free-TV und kostenlosen Livestream zu sehen sein. Stattdessen zeigt ausschließlich ein kostenpflichtiger Streamingdienst die zwei Sessions. SPOX klärt auf.

Biathlon EM, Übertragung: Verfolgung der Herren und Frauen in Lenzerheide heute im Livestream

Um die Verfolgungsrennen live im Stream zu verfolgen, müsst Ihr in Besitz des entsprechenden Abonnements von discovery+ sein. Oder Ihr schaut einfach bei eurovisionsports.tv vorbei, wo Ihr sie kostenlos schauen könnt. Die Mitgliedschaft beim Livesport-Anbieter discovery+ ist derzeit ab einem Preis von 3,99 Euro pro Monat zu haben. Weitere Infos findet Ihr direkt auf der Website.

Die Übertragungen zu den Sessions nehmen jeweils zehn Minuten vor Beginn ihren Anfang. Die Vorberichte zum Rennen der Damen gibt es also ab 10.20 Uhr zu sehen, die der Männer ab 13.20 Uhr.

© getty Philipp Nawrath kämpft in Lenzerheide um ein WM-Ticket.

Biathlon EM, Übertragung: Verfolgung der Herren und Frauen in Lenzerheide heute live im TV

Es findet keine Ausstrahlung im deutschen Fernsehen statt. Der Schweizer Sender SRFzwei bietet immerhin die Verfolgung der Herren an.

Biathlon: Die Sieger bei der vergangenen EM 2022