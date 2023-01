Im Rahmen der Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft stehen heute in St. Moritz der Zweierbob der Herren und der Monobob der Frauen auf dem Plan. Hier verraten wir Euch, wie Ihr die Rennen live im TV und Livestream sehen könnt.

Nachdem der Dienstag und Mittwoch fürs Trainieren genutzt wurden, geht es am heutigen Samstag, den 28. Januar, bei der Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft im Schweizer St. Moritz so richtig zur Sache. An den vergangenen beiden Tagen wurden bereits im Skeleton Medaillen abgegriffen, heute steht im Zweierbob der Herren und im Monobob der Frauen dasselbe auf dem Spiel.

Der Monobob-Wettkampf der Frauen beginnt um 9 Uhr mit Durchgang Nummer eins. Die Herren sind mit ihren Zweierbobs ab 13 Uhr im Einsatz.

© getty In der Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft wird vom 26. Januar bis 5. Februar um Medaillen gekämpft.

Bob WM, Übertragung: 2er Bob der Herren und Monobob der Frauen in St. Moritz heute live im TV und Livestream

Grundsätzlich wird die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Rechte dafür liegen beim ZDF und der ARD. Die beiden Sender sind jedoch nicht gleichzeitig im Einsatz, es kümmert sich stets jeweils einer der beiden. Am heutigen Samstag ist das ZDF an der Reihe - mit einer Free-TV und Livestream-Übertragung.

Allerdings zeigt auch das ZDF nicht jedes Duo oder einzelne Athletin den Eiskanal hinunterrasen. Vom Monobob-Rennen der Frauen wird um 12.35 Uhr lediglich eine Zusammenfassung gezeigt, die von Martin Wolff kommentiert wird. Vom Herren-Rennen wird dagegen detaillierter berichtet, um 17.40 Uhr überträgt das ZDF den gesamten zweiten Lauf. Erneut ist Martin Wolff Kommentator.

Darüber hinaus ist das, was im ZDF im TV gezeigt wird, auch im Livestream bei zdf.de zu sehen. Dieser ist kostenlos und ohne Registrierung auffindbar.

© getty Die Bob- und Skeleton-WM ist im Gange.

Bob WM 2023: Der Zeitplan