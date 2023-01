Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren auf der Pokljuka heute live im TV, Livestream und Liveticker

Auf der Pokljuka in Slowenien findet heute der Biathlon-Sprint der Herren statt. Wie Ihr das Rennen live im TV und Livestream verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

Einen Tag, nachdem die Biathletinnen aus der Weihnachtspause wieder zurückgekehrt sind, setzen auch die Biathleten den Weltcup wieder fort. Auf der Pokljuka in Slowenien steigt am heutigen Freitag, den 6. Januar, der Sprint. Um 14.20 Uhr geht das Rennen los.

Morgen (7. Januar) geht es direkt weiter mit der Verfolgung der Herren. Am Sonntag sind dann sowohl die Frauen als auch die Herren im Einsatz, wenn zuerst die Single-Mixed-Staffel, danach die Team-Mixed-Staffel über die Bühne geht.

Biathlon: Die Termine beim Weltcup auf der Pokljuka

Datum Start Disziplin 05.01.2023 (Do) 14:20 Sprint Frauen 7,5 km 06.01.2023 (Fr) 14:20 Sprint Herren 10 km 07.01.2023 (Sa) 12:30 Verfolgung Frauen 10 km 07.01.2023 (Sa) 14:45 Verfolgung Herren 12,5 km 08.01.2023 (So) 11:45 Single Mixed Staffel 08.01.2023 (So) 14:25 Team Mixed Staffel

© getty Benedikt Doll liegt im Weltcup auf Rang elf.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren auf der Pokljuka heute live im TV und Livestream

Der Sprint der Herren wird über mehrere Wege heute live im TV und im Livestream angeboten. Um die Übertragung im Free-TV und im kostenlosen Livestream kümmert sich das ZDF, das gestern bereits fürs Zeigen des Frauen-Sprints auf der Pokljuka verantwortlich war. Die Vorberichte zum Rennen der Herren beginnen um 14.10 Uhr mit Alexander Ruda als Moderator und Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger als Kommentatoren. Komplettiert wird das Quartett von Sven Fischer, der als Experte fungiert.

Auch Eurosport besitzt die Übertragungsrechte am Biathlon-Weltcup. Während das Frauen-Rennen gestern nur im Pay-TV bei Eurosport 2 zu sehen war, kehrt der Sportsender für das Herren-Rennen heute wieder ins Free-TV zurück. Der Sprint wird also auf dem Sender Eurosport 1 gezeigt. Kosten fallen lediglich für den Livestream im Eurosport-Player an.

Dies gilt auch für den Streamingdienst DAZN, der ebenfalls eine Anlaufstelle für Biathlon-Fans bietet. Alles, was Eurosport auf den Kanälen Eurosport 1 und Eurosport 2 überträgt, wird parallel dazu auch bei DAZN angeboten. Der Grund: Eurosport und DAZN sind eine Kooperation eingegangen, die ebendies ermöglicht.

DAZN-Nutzer müssen also nichts mehr extra bezahlen, um den Sprint der Herren heute live zu verfolgen. Ein Abo ist jedoch trotzdem nötig. Dieses kostet 29,99 Euro im Monat (Monatsabo), die Jahresvariante ist für 274,99 Euro pro Jahr oder 24,99 Euro pro Monat zu haben.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren auf der Pokljuka heute im Liveticker

Die, die das Rennen nicht im ZDF oder bei Eurosport/DAZN schauen können, bekommen mit dem Liveticker von SPOX die perfekte Alternative geboten.

