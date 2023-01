Die Biathleten gehen am heutigen Tag in Ruhpolding im Einzel an den Start. Alle Informationen zu der Übertragung des Rennens und wo Ihr den Wettkampf in Ruhpolding heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Mittwoch, den 11. Januar, startet die Weltcup-Woche in Ruhpolding für die Biathleten mit den Einzel der Herren. Das Rennen beginnt um 14.10 Uhr in der Chiemgau Arena.

Die Augen der Zuschauer und Fans liegen am heutigen Tag natürlich auf den Lokalmatadoren aus Deutschland. Allen voran Benedikt Doll zeigt sich in diesem Winter in hervorragender Verfassung. Gelingt ihm heute vor heimischer Kulisse der Sprung auf das Podest?

Zu den Favoriten zählen am heutigen Tag einmal mehr die starken Norweger. Allen voran Johannes Thingnes Bö und Sturla Holm Laegreid dominieren aktuell die Saison. Die beiden Norweger führen die Gesamtwertung an.

In dieser Weltcup-Saison fand erst ein Einzel gleich zu Saisonbeginn in Kontiolahti statt. Den Wettkampf gewann Martin Ponsiluoma vor Niklas Hartweg und David Zobel. Favoriten auf eine Podestplatzierung sind am heutigen Tag jedoch andere Athleten.

© getty Wie schlägt sich Benedikt Doll heute im Einzel?

Biathlon, Übertragung: Einzel der Herren in Ruhpolding heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Biathlon-Weltcup

Biathlon-Weltcup Wettbewerb: Einzel der Männer

Einzel der Männer Datum: 11. Januar

11. Januar Start: 14.10 Uhr

14.10 Uhr Ort: Chiemgau Arena, Ruhpolding

Chiemgau Arena, Ruhpolding Übertragung im TV: ARD, Eurosport

Übertragung im Livestream: DAZN , ARD, Eurosport

, Übertragung im Liveticker: SPOX

Biathlon, Übertragung: Einzel der Herren in Ruhpolding heute live im TV und Livestream

Im Free-TV überträgt die ARD heute das Einzel der Herren in Ruhpolding live. Ab 14 Uhr seht Ihr dort das Spektakel in der Chiemgau Arena. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet Euch darüber hinaus auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek die Option das Rennen im Livestream zu sehen.

Ebenfalls live und in voller Länge zeigt Eurosport das Einzel der Männer in Ruhpolding im Free-TV. Eurosport beginnt mit seiner Übertragung pünktlich zu Wettkampfbeginn um 14.00 Uhr. Den kostenpflichtigen Livestream des Sportsenders findet Ihr mit dem Eurosport Player oder auf discovery+.

Als DAZN-Kunden besitzt Ihr heute auch die Möglichkeit das Biathlon-Rennen in Ruhpolding vollumfänglich im Livestream zu erleben. Auf DAZN seht Ihr die Übertragung von Eurosport. Ein Abonnement kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat. Alternativ bietet DAZN auch ein Jahres-Abo an, welches mit 274,99 Euro zur Buche schlägt. Mit einem DAZN-Abo seht Ihr auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen, Handball, MMA und noch viele weitere Sporthighlights.

Biathlon, Übertragung: Einzel der Herren in Ruhpolding heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Biathlon, Übertragung: Einzel der Herren in Ruhpolding heute im Liveticker

SPOX begleitet für Euch das Einzel der Männer in Ruhpolding in einem ausführlichem Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde des Rennens. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Biathlon - Die Weltcup-Rennen in Ruhpolding im Überblick