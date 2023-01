Der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding startet heute mit dem Einzel der Herren. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

In Ruhpolding findet heute das Einzelrennen der Herren statt. Gelingt einem deutschen Biathleten ein Podestplatz? Das und alles weitere zum Rennen erfahrt Ihr bei uns im Liveticker.

Biathlon: Einzel der Herren in Ruhpolding heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Vier Wochen vor der WM in Oberhof kommen die deutschen Biathleten in den Genuss eines Heimspiels. In Ruhpolding wollen Benedikt Doll und Co. nach den jüngsten Enttäuschungen zurückschlagen.

Vor Beginn: Das Rennen über 20 Kilometer mit vier Schießeinlagen für jeden Biathleten beginnt um 14.10 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Einzelrennens beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding.

Biathlon: Einzel der Herren in Ruhpolding heute live im TV und Livestream

Im Free-TV überträgt die ARD heute das Einzel der Herren in Ruhpolding live ab 14 Uhr. Auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek bietet der öffentlich-rechtliche Sender jeweils einen kostenlosen Livestream.

Ebenfalls live und in voller Länge zeigt Eurosport das live im Free-TV. Den kostenpflichtigen Livestream des Sportsenders findet Ihr mit dem Eurosport Player oder auf discovery+.

Als DAZN-Kunden besitzt Ihr heute auch die Möglichkeit das Biathlon-Rennen in Ruhpolding vollumfänglich im Livestream zu erleben. Auf DAZN seht Ihr die Übertragung von Eurosport.

Biathlon - Die Weltcup-Rennen in Ruhpolding im Überblick

Ort Wettbewerb Geschlecht Datum Ruhpolding 20km Einzel Männer 11.01. Ruhpolding 15km Einzel Frauen 12.01. Ruhpolding Staffel 4x7.5km Männer 13.01. Ruhpolding Staffel 4x6km Frauen 14.01. Ruhpolding 15km Massenstart Männer 15.01. Ruhpolding 12.5km Massenstart Frauen 15.01.