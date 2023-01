Der Frauen-Weltcup in Ruhpolding wird heute mit einem Massenstart beendet. Hier wird das Rennen im Liveticker angeboten.

Am letzten Weltcuptag in Ruhpolding stehen die Massenstarts an, auch die Frauen bestreiten einen. Wo landen die DSV-Athletinnen? Im Liveticker von SPOX könnt Ihr das Renngeschehen mitverfolgen.

Biathlon: Massenstart der Frauen in Ruhpolding heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Allerdings müssen wir heute auf Olympiasiegerin Herrmann-Wick verzichten. Die 34-Jährige fühle sich "nach den intensiven Belastungen der vergangenen Tage nicht zu 100 Prozent fit", teilte der DSV am Sonntag mit

Vor Beginn: Nachdem es beim Einzelrennen am Donnerstag keine Deutsche in die Top 10 schaffte, gelang dem DSV-Quartett um Denise Herrmann-Wick gestern in der Staffel der starke zweite Platz. Lediglich Norwegen musste man sich geschlagen geben. Selbstvertrauen konnte also gesammelt werden, was ist heute beim Massenstart möglich?

Vor Beginn: Das Rennen über 12,5 Kilometer geht um 14.45 Uhr los.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Massenstart der Frauen in Ruhpolding.

© getty Denise Herrmann-Wick lässt den Massenstart aus.

Biathlon: Massenstart der Frauen in Ruhpolding heute im TV und Livestream

Um die Übertragung im Free-TV kümmern sich die ARD und Eurosport, die aber auch die Livestreams zum Rennen zur Verfügung stellen. Der Livestream bei sportschau.de ist kostenlos, während für discovery+ Kosten anfallen.

Wegen der Kooperation mit Eurosport bietet auch DAZN den Massenstart heute im Livestream an - jedoch ebenfalls nicht gratis. Was Ihr für das Abonnement bezahlen müsst, ist abhängig vom ausgewählten Paket.

Biathlon: Der Stand im Weltcup der Frauen