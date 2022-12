Biathlon, Weltcup in Ruhpolding: Zeitplan, Disziplinen, Übertragung im TV und Livestream

Im Januar macht der Biathlon-Zirkus wieder im bayrischen Ruhpolding halt. Wie der genaue Zeitplan aussieht und wo die verschiedenen Disziplinen im TV und Livestream gezeigt werden, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Sichert Euch hier DAZN und verfolgt den Weltcup in Ruhpolding live!

Vom 11. bis 15. Januar geht es beim Biathlon in Ruhrpolding zur Sache. Bereits seit über 40 Jahren wird im bayrischen Dorf um Weltcuppunkte gekämpft, zudem wurden schon vier Weltmeisterschaften ausgetragen. Und auch in dieser Saison ist der Programmplan wieder vollgepackt mit verschiedenen Disziplinen, in denen sich die Athletinnen und Athleten messen werden.

Welche Disziplinen das sind, wann sie genau stattfinden und wo Ihr das Spektakel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät SPOX.

Biathlon, Weltcup in Ruhpolding: Zeitplan, Disziplinen

Über fünf Tage sind die einzelnen Disziplinen beim Weltcup in Ruhpolding aufgeteilt. Den Start machen die Einzelwettbewerbe der Herren und Damen, dann geht's weiter mit den jeweiligen Staffeln. Den krönenden Abschluss gibt's am Sonntag: Massenstart der Herren und Damen. Die genauen Zeiten könnt Ihr der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Datum Uhrzeit Disziplin Mittwoch, 11. Januar 2023 14.10 Uhr Einzel Herren Donnerstag, 12. Januar 2023 14.10 Uhr Einzel Damen Freitag, 13. Januar 2023 14.25 Uhr Staffel Herren Samstag, 14. Januar 2023 14.25 Uhr Staffel Damen Sonntag, 15. Januar 2023 12.30 Uhr 14.45 Uhr Massenstart Herren Massenstart Damen

© getty Im Januar geht es im Biathlon in Ruhpolding zur Sache.

Biathlon, Weltcup in Ruhpolding: Übertragung im TV und Livestream

Biathlon live und in Farbe zu sehen, ist in dieser Saison kein Hexenwerk. Gleich drei Sender zeigen die einzelnen Rennen im Free-TV: ARD, ZDF und Eurosport. Welcher der beiden öffentlich-rechtlichen Kanäle jeweils die einzelnen Events in Ruhpolding überträgt, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Fündig werdet Ihr dort aber in jedem Fall, sowohl im TV als auch im Livestream über die entsprechenden Mediatheken.

Eurosport ist ebenfalls mit von der Partie, der Privatsender hat nämlich sämtliche Weltcup-Rennen und auch die Weltmeisterschaft im Februar im Programm. Auch hier gibt es einen Livestream, der Eurosport Player ist allerdings nicht gratis.

Immerhin mehrkostenfrei ist Eurosport im Stream, wenn Ihr ein DAZN-Abo besitzt. Beim "Netflix des Sports" laufen beide Eurosport-Kanäle dank einer Kooperation rund um die Uhr. Dazu gibt's massenweise Fußball, US-Sport, Wintersport, Darts, Kampfsport, Motorsport und vieles mehr. Kostenpunkt? 29,99 Euro monatlich im Monatsabo bzw. 24,99 Euro monatlich im Jahresabo.

Biathlon, Weltcup in Ruhpolding: Übertragung im TV und Livestream- WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Biathlon, Weltcup in Ruhpolding im Liveticker von SPOX

Auch bei SPOX kommt Ihr in Sachen Wintersport nicht zu kurz, wir tickern die Biathlon-Events live mit. Schaut einfach kurz vor dem Weltcup-Stop in Ruhpolding in unserem Kalender vorbei, dort findet Ihr sämtliche Disziplinen aufgeführt.

Biathlon: Der Weltcup-Kalender 2022/23