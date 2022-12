Die Biathlon-Saison 2022/23 ist in vollem Gange. Auf ein Event wird die Wintersport-Fangemeinde in dieser Rennzeit aber verzichten müssen: Den Weltcup in Oberhof. SPOX erklärt die Hintergründe.

Normalerweise finden in jeder Biathlon-Saison gleich zwei Weltcups auf deutschem Boden statt. Einmal im bayrischen Ruhpolding und ein weiteres Mal im thüringischen Oberhof.

Letztere Rennstätte wird in diesem Jahr jedoch nicht als Austragungsort dienen. SPOX nennt die Gründe dafür und erörtert die Frage, ob es überhaupt noch einmal zu einem Rennen in Oberhof kommt.

Biathlon: Warum gibt es 2023 keinen Weltcup in Oberhof?

Der Hintergrund des Ausfalls ist nicht etwa finanziell- oder wetterbedingt, sondern schlichtweg die Veranstaltung eines weitaus größeren Events. So ist die Landstadt in der Mitte Deutschlands Ausrichter der 53. Biathlon-Weltmeisterschaft im Februar 2023.

Schließlich gilt die Regel: Wo die Weltmeisterschaft stattfindet, da kann nicht auch noch ein Weltcup ausgetragen werden.

In der Saison 2023/24 ist damit zu rechnen, dass Oberhof wieder einen regulären Weltcup ausrichten wird.

Biathlon: Der Zeitplan der WM in Oberhof

Alle fünf großen Disziplinen werden hier innerhalb weniger als zwei Wochen ausgetragen. Den Auftakt markiert das Mixed-Staffelrennen am 8. Februar. Die finalen Sessions, die Massenstarts, erfolgen am 19. des Monats.

Datum Beginn Session Mittwoch, 08. Februar 2023 14:45 Uhr Mixed-Staffel Freitag, 10. Februar 2023 14:30 Uhr Sprint Frauen Samstag, 11.Februar 2023 14:30 Uhr Sprint Männer Sonntag, 12. Februar 2023 13:25 Uhr Verfolgung Frauen 15:30 Uhr Verfolgung Männer Dienstag, 14. Februar 2023 14:30 Uhr Einzel Männer Mittwoch, 15. Februar 2023 14:30 Uhr Einzel Frauen Donnerstag, 16. Februar 2023 15:10 Uhr Single Mixed Staffel Samstag, 18. Februar 2023 11:45 Uhr Staffel Männer 15:00 Uhr Staffel Frauen Sonntag, 19. Februar 2023 12:30 Uhr Massenstart Männer 15.15 Uhr Massenstart Frauen

Biathlon-WM in Oberhof: Tickets

Eine Biathlon-WM in Deutschland? Das kommt nicht jedes Jahr vor. Deswegen überlegen viele Fans, das Spektakel live vor Ort zu verfolgen. Doch wie viel lassen sich die Veranstalter eigentlich die Tickets kosten?

Diese Frage haben wir bereits in einem anderen Artikel beantwortet. Hier kommt Ihr direkt dahin.

Biathlon: Der Rennkalender 2022/23