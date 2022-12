Bald ist es soweit, im Februar geht es in Oberhof bei der Biathlon-WM 2023 zur Sache. Ihr denkt darüber nach, Euch Tickets zu sichern? In diesem Artikel findet Ihr sämtliche Preise!

Vom 8. Februar 2023 bis zum 19. Februar 2023 wird in Oberhof in Thüringen die Biathlon-Weltmeisterschaft ausgetragen, wo wenige Wochen zuvor schon beim Rennrodeln fleißig Medaillen gesammelt werden. Eine Heim-WM also für die deutschen Biathletinnen und Biathleten, deren Fans nun keine allzu weite Anreise in Kauf nehmen müssen.

Doch wie viel kosten die Tickets bei der Biathlon-WM in Oberhof? Das hängt ganz davon ab, ob Ihr an einem oder mehreren Tagen zuschauen möchtet. Wir haben alle Preise hier für Euch aufgeschlüsselt.

Biathlon WM 2023 in Oberhof, Tickets - Wie viel kostet eine Karte? - Wochenkarten, Dauerkarten

Wenn Ihr gleich mehrere Events mitnehmen möchtet, könnte sich eine Wochen- oder Dauerkarte lohnen. Hier gibt es verschiedene Preise - je nachdem, ob Ihr in der ersten, zweiten oder in beiden Wochen dabei sein wollt (Die Buchung für Woche zwei ist aktuell nicht verfügbar). Generell gilt aber:

Kinder unter 10 Jahren erhalten kostenfreien Eintritt (außer VIP und Sitzplatz)

Kinder VIP-Bereich und Sitzplatz: 0-2 Jahre gelten als Schoßkinder, ab 2 Jahren gilt der Vollpreis

Bei Rollstuhlfahrern/Sehbehinderten/Schwerbeschädigten B erhält eine Begleitperson freien Eintritt.

Biathlon WM 2023 in Oberhof, Tickets - Wochenkarten, Dauerkarten

Wochenpass I (08.-12. Februar) Dauerkarten (08.-19. Februar) Kategorie Preis Kategorie Preis VIP U Tribüne 1.425 EUR VIP U Tribüne 2.990 EUR Sitzplatztribüne / Block I-P 355 EUR Sitzplatztribüne / Block I-P 740 EUR Arena Unterrang / Block A-G2 259 EUR Arena Unterrang / Block A-G2 529 EUR Arena Oberrang / Block R-U1 240 EUR Arena Oberrang / Block R-U1 525 EUR Waldtribüne 215 EUR Waldtribüne 435 EUR Strecke 115 EUR Strecke 215 EUR

© getty Denise Herrmann-Wick ist vierte im Gesamtweltcup und darf sich auch bei der WM Chancen auf Medaillen ausrechnen.

Biathlon WM 2023 in Oberhof, Tickets - Wie viel kostet eine Karte? - Kombiticket Rodeln - Biathlon

Ihr seid auch interessiert an der Rodel-WM? Für diesen Fall gibt es Kombi-Tickets, allerdings nur an der Strecke. Auch hier die wichtigsten Anmerkungen vorweg:

Kinder unter 10 Jahren erhalten kostenfreien Eintritt

Schüler, Studenten und Schwerbeschädigte erhalten den ermäßigten Preis

Bei Rollstuhlfahrern/Sehbehinderten/Schwerbeschädigten B erhält eine Begleitperson freien Eintritt.

Biathlon WM 2023 in Oberhof, Tickets - Kombiticket Rodeln - Biathlon

Gültigkeit Kategorie (Strecke) Preis Rodeln 27. Januar, Biathlon 08. Februar Voll 41,00 EUR Ermäßigt 40 EUR Rodeln 27. Januar, Biathlon 10. Februar Voll 44 EUR Ermäßigt 43 EUR Rodeln 27. Januar, Biathlon 14. Februar Voll 41 EUR Ermäßigt 40 EUR Rodeln 27. Januar, Biathlon 15. Februar Voll 41 EUR Ermäßigt 40 EUR Rodeln 27. Januar, Biathlon 16. Februar Voll 41 EUR Ermäßigt 40 EUR

© getty Benedikt Doll steht bei den deutschen Biathleten mit Rang 11 im Gesamtklassement der Herren am besten da.

Biathlon WM 2023 in Oberhof, Tickets - Wie viel kostet eine Karte? - Tageskarten

Natürlich könnt Ihr Euch auch Tageskarten holen, wenn Ihr lediglich an einzelnen Events interessiert seid. Hier unterscheiden sich die Preise je nach Disziplin und Woche. Auch bei Tageskarten gilt:

Kinder unter 10 Jahren erhalten kostenfreien Eintritt (außer VIP und Sitzplatz)

Kinder VIP-Bereich und Sitzplatz: 0-2 Jahre gelten als Schoßkinder, ab 2 Jahren gilt der Vollpreis

Bei Rollstuhlfahrern/Sehbehinderten/Schwerbeschädigten B erhält eine Begleitperson freien Eintritt.

Biathlon WM 2023 in Oberhof, Tickets - Wie viel kostet eine Karte? - Tageskarten (Woche 1)

Kategorie Mixed Staffel (08. Februar) Sprint Damen (10. Februar) Verfolgung Frauen & Herren (12. Februar) Sprint Herren (11. Februar) VIP U Tribüne 320 EUR 380 EUR 435 EUR 380 EUR Sitzplatztribüne / Block I-P 89 EUR 95 EUR 105 EUR 95 EUR Arena Oberrang / Block R-U1 55 EUR 60 EUR 78 EUR 60 EUR Arena Unterrang / Block A-G2 60 EUR 65 EUR 84 EUR 65 EUR Waldtribüne 49 EUR 59 EUR 72 EUR 59 EUR Strecke 26 EUR 29 EUR 39 EUR 29 EUR

Biathlon WM 2023 in Oberhof, Tickets - Wie viel kostet eine Karte? - Tageskarten (Woche 2)

Kategorie Einzel Herren (14. Februar) Einzel Damen (15. Februar) Single Mixed Staffel (16. Februar) Sprint Herren & Damen (18. Februar Massenstart Herren & Damen (19. Februar VIP U Tribüne 320 EUR 320 EUR 320 EUR 435 EUR 435 EUR Sitzplatztribüne / Block I-P 89 EUR 89 EUR 89 EUR 105 EUR 105 EUR Arena Oberrang / Block R-U1 55 EUR 55 EUR 55 EUR 78 EUR 78 EUR Arena Unterrang / Block A-G2 60 EUR 60 EUR 60 EUR 84 EUR 84 EUR Waldtribüne 49 EUR 49 EUR 49 EUR 72 EUR 72 EUR Strecke 26 EUR 26 EUR 26 EUR 39 EUR 39 EUR

Biathlon WM 2023 in Oberhof, Tickets - Wie viel kostet eine Karte? - Backstageführung, Biathlonschießen

Darüber hinaus könnt Ihr Euch auch Karten für Biathlonschießen oder eine Backstageführung buchen, die Zeitslots dafür findet Ihr auf der tickets.biathlon-oberhof.de. Folgende Preise gelten dabei: