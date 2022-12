Beim Ski alpin sind die Männer heute in Val d'Isere im Einsatz, dabei absolvieren sie den Slalom. Hier kann man diesen im Liveticker verfolgen.

Im französischen in Val d'Isere steht für die Männer im Ski alpin heute der Slalom auf dem Programm. SPOX begleitet das Rennen hier im Liveticker.

Ski alpin, Slalom in Val d'Isere - Stand im 1. Durchgang Platz Name Zeit/Rückstand 1 Henrik Kristoffersen 50,08 2 Lucas Braathen + 0,07 3 Manuel Feller + 0,56

Ski alpin: Slalom der Herren in Val d'Isere Jetzt im Liveticker - Vor Beginn

Linus Straßer (GER): Anschließend macht sich Linus Straßer auf den Weg. Der 30-Jährige fährt sicher, aber eben nicht angriffslustig genug. So sammelt sich kontinuierlich Rückstand an. Anderthalb Sekunden kommen zusammen. Straßer übernimmt die Rote Laterne.

Atle Lie McGrath (NOR): Dann stößt sich der nächste Norweger oben ab. Und auch Atle Lie McGrath gelangt nicht ins Ziel, ihn erwischt es noch deutlich früher, er fädelt bei einem Rechtsschwung ein.

Clement Noël (FRA): Nun steht der Vorjahresieger bereit. Doch Clement Noël wird den Erfolg nicht wiederholen können. Eng fährt der Franzose an die Stangen heran - und fädelt bei einem Linksschwung ein.

Manuel Feller (AUT): Wie Meillard beginnt auch Manuel Feller forsch. Doch dann unterläuft ihm ein kleiner Fehler. Das wirft den Tiroler deutlich zurück. Ganz unten holt er zwar noch etwas raus, doch gute eine halbe Sekunden Defizit bleibt.

Loic Meillard (SUI): Stark legt Loic Meillard los, behält diesen Rhythmus aber nicht ganz bei. Der Eidgenossen setzt den Ski hart und büßt Zeit ein. Damit rutscht der 26-Jährige hinter die beiden Norweger.

Henrik Kristoffersen (NOR): Dann ist Henrik Kristoffersen an der Reihe. Der WM-Dritte kommt anfangs nicht ganz so gut in die Gänge, nimmt dann aber Fahrt auf. Der zweimalige Sieger von Val d´Isere fährt so einen ganz knappen Vorsprung auf den Landsmann raus - sieben Hundertstel.

Lucas Braathen: Jetzt hat das Warten ein Ende. Lucas Braathen bekommt das Signal und macht sich bereit. Und dann schiebt sich der Norweger in den Hang. Recht bald wird es richtig steil. Trotz der langen Wartezeit im Starthaus wirkt der 22-Jährige flink auf den Beinen - und bringt sein Rennen letztlich ins Ziel.

Ski alpin: Slalom der Herren in Val d'Isere Jetzt im Liveticker - Start 1. Durchgang

Vor Beginn: Gerade als es losgehen soll, wird der Start nochmals kurzfristig verschoben - ohne eine genaue Zeitangabe.

Vor Beginn: Noch den ganzen Morgen hat es geschneit in Val d´Isere. Der Schneefall aber lässt allmählich nach, die Sonne schaut hervor. Minütlich verbessern sich die Bedingungen. Daher wartet man mit dem Start bis 9.35 Uhr.

Vor Beginn: Zu den Topfavoriten zählen die Norweger, die mit Lucas Braathen, Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath und Weltmeister Sebastian Foss Solevaag gleich vier heiße Eisen im Feuer haben. Kristoffersen hat auf diesem Hang bereits zwei Slaloms gewonnen (2015, 2016). Im vergangenen Jahr triumphierte hier Clement Noël. Der Olympiasieger aus Frankreich ist folglich ein ganz heißer Kandidat. Auch dessen Landsmann Alexis Pinturault stand hier bereits zweimal ganz oben auf dem Treppchen (2012, 2019), ihm aber scheint für ganz vorn derzeit die Form zu fehlen. Achten sollten wir in jedem Fall auf Dave Ryding.

Vor Beginn: Sogar neun Sportler schicken die Schweizer ins Rennen. Die besten eidgenössischen Slalomfahrer des vergangenen Winters bilden den Anfang: Loic Meillard (Startnummer 3) und Daniel Yule (15). Unter den ersten 30 Startern befinden sich ferner Luca Aerni (23), Ramon Zenhäusern (24) und Marc Rochat (30). Um deren Kollegen kümmern wir uns im Verlauf des Wettkampfes. Insgesamt erwarten wir 72 Athleten aus 21 Nationen.

Vor Beginn: Gewohnt zahlreich sind die Österreicher vertreten. Die größten Chancen werden Manuel Feller (Startnummer 4) eingeräumt, der im gestrigen Riesentorlauf als Zweiter aufs Stockerl fuhr. Ihm folgen Johannes Strolz (9), Marco Schwarz (12), Michael Matt (16) und Adrian Pertl (18). Danach stellen die hohen Startnummern für Fabio Gstrein (26) oder Dominik Raschner (38) eine Herausforderung dar. Erst viel später ist Simon Rueland (65) an der Reihe.

Vor Beginn: Für den Deutschen Skiverband steht eine stattliche Zahl von sieben Athleten am Start - allen voran Linus Straßer (Startnummer 7), der bereits zwei Weltcupsiege im Spezialslalom auf dem Konto hat. Neben der größten deutschen Hoffnung fiebern mit höheren Startnummern Sebastian Holzmann (36), Anton Tremmel (44), Alexander Schmid (46), Fabian Himmelsbach (48), David Ketterer (50) und Adrian Meisen (64) dem Wettkampf entgegen.

Vor Beginn: Im riesigen Skigebiet Espace Killy wird den Sportlern heute eine 591 Meter lange Slalompiste geboten. Vom Start auf 2.053 Metern geht es 203 Höhenmeter zu Tal ins Stade Olympique de Bellevarde. Für die Kurssetzung zeichnet Corrado Momo verantwortlich, ein Italiener in spanischen Diensten.

Vor Beginn: Nachdem die Männer beim Ski alpin am gestrigen Samstag in Val d'Isere den Riesenslalom absolviert haben, geht es am heutigen Sonntag, den 11. Dezember mit dem Slalom weiter. Auch dieser geht in dem Skiresort in den französischen Alpen über die Bühne. Um 9.30 Uhr fällt der Startschuss.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

Ski alpin: Slalom der Herren in Val d'Isere heute live im TV und Livestream

Der Slalom der Ski-alpin-Männer läuft heute nicht in der ARD und ebenso wenig im ZDF, das ZDF zeigt es aber immerhin im kostenlosen Livestream. Und dennoch wird es Ski alpin heute live im Free-TV zu sehen geben - bei Eurosport nämlich.

Der Sportsender zeigt den Slalom auf Eurosport 1, Übertragungsstart ist um 9.15 Uhr. Der Eurosport Player, der Livestreaming-Plattform von Eurosport, ist trotz der Free-TV-Übertragung kostenpflichtig. Als DAZN-Kunde kann man für den Livestream aber auch einfach bei DAZN einschalten. Der Streamingdienst hat dank einer Kooperation Eurosport 1 und Eurosport 2 im Angebot. Ein Monatsabo kostet 29,99 Euro monatlich, ein Jahresabo 24,99 Euro monatlich.

Ski alpin: Wettkämpfe am Sonntag